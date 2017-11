Stopp alkonekten – russen fortjener en trygg russefeiring

20. november 2017 skriver Byas om innstramningene som kommer til å ramme årets russefeiring. Det betyr i praksis at russen ikke lenger vil ha muligheten til å ta med seg medbrakt alkohol på eksempelvis landstreffet i Stavanger. Samme debatten var oppe i forkant av landstreffet i vår, og det endte med at politiet gikk bort i fra innstrammingene og åpnet for medbrakt alkohol likevel.

Feil retning

Forbudet mot å nyte alkohol på offentlig plass er ødeleggende nok i seg selv, men når man attpåtil skal nekte russen å medbringe alkohol på treffene, er jeg redd for at vi er på vei i helt feil retning. Jeg frykter at Politidirektoratet ikke har tenkt på hvilke konsekvenser dette vil få.

Jeg er redd for at vi kommer til å få en russetid som er helt ute av kontroll. Vi kommer til å få en russetid med økt bruk av narkotiske stoffer, samt russ som inntar alkohol med en vesentlig sterkere alkoholprosent enn de ville gjort om man hadde lov til å ta med seg alkohol.

Russen kommer ikke til å drikke mindre om man forbyr medbrakt på landstreffet, det vil bare føre til at russen drikker enda mer før de ankommer. En viktig faktor som jeg tror Politidirektoratet har glemt, er at det på treffet er helsepersonell og vakthold til stede som passer på. Det er ikke helsepersonell på hjemmefester eller i russebussen.

Økt smugling

Samtidig kan vi ikke være så naive å tro at å forby medbrakt alkohol inn på treffene, er løsningen på alle problemer. Vi må være realistiske og innse at det vil bli økt smugling av narkotiske stoffer om man nekter russen å ta med seg alkohol. Det er et faktum at det er mye lettere å smugle med seg ecstasy eller MDMA enn det er å smugle med seg en sekspakning med øl eller cider. Jeg tror dessverre at innstramningene vil fungere mot sin hensikt og skape en mer utrygg russetid for det kommende russekullet med økt rusmisbruk og enda villere fester.

Jeg håper Norges russ får en like fin russetid som jeg selv hadde, med gode minner og fester innenfor kontrollerte rammer. Det er jeg redd for at de ikke får med denne innstrammingen.

– Russen kommer til å drikke mer, sterkere, og ting vil raskere komme ut av kontroll

Russen får likevel drikke medbrakt alkohol under Landstreffet

Bekymret russ ringer helsetelefon midt på natta med spørsmål om sex og sykdom