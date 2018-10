Sterkt levert av Joshua French

I foredraget får vi høre om bakgrunnen for fengslingen, hans erfaring av krisehåndtering og hans taktikk for å overleve åtte år i Kongolesisk fengsel. Det var dette arrangøren av foredraget hadde lovet, og det var dette vi fikk! Det var vel verdt pengene. Jeg anbefaler alle å få det med seg!

Hvis du også leser journalist, Leif Tore Lindø, sin kommentar i Aftenbladet 23. oktober, vil du forstå hvordan man kan bli dømt til døden i et land, og være fri mann i et annet. Lindø og jeg var nemlig tilstede på samme foredrag. Vi hadde to helt forskjellige opplevelser.

For ordens skyld vil jeg opplyse om at spørsmål normalt sett ikke stilles underveis i et foredrag.

French har vært i retten

Lindø beskriver foredraget som «statisk, ganske kjedelig og dårlig redigert.» Under spalten «meninger/kommentar» gjør han et stort nummer av at publikum ikke fikk avbryte French med spørsmål som «men du, hvordan vet du det?»

For ordens skyld vil jeg derfor opplyse om at spørsmål normalt sett ikke stilles underveis i et foredrag. Spørsmål stilles gjerne i retten. Der har French vært. I Kongo. Det fortalte han om i foredraget. Han fortalte sin personlige historie. Det er den vi betaler for å høre. Den er unik, for det finnes kun én versjon av Joshua French. Han er en fri mann. Han har rett til å ytre seg, og han har en sterk historie å fortelle.

Foredraget var delt i to deler. Det som skjedde før fengslingen, og det som skjedde etterpå. Det var ryddig fortalt. Vi fikk et innblikk i French sin multikulturelle og religiøse oppvekst. Deretter hans utdanning og yrkesvalg, samt hans militære karriere som var avgjørende for at han reiste til Afrika. Foranledningen til skyteepisoden hvor sjåføren ble drept i skuddveksling, var opplysende.

Gjør sterkt inntrykk

Etter pausen kom det som var nytt for de aller fleste. Historien om forholdene i fengslene. Om man velger å ta inn over seg det French forteller, se filmklippet han viser fra et fengselsopprør, høre lydklippet fra da en mann bankes opp av vaktene, forestille seg luktene fra avføring, forråtnelse og død, samt lydene av voldtekter, tortur, og drap – da gjør foredraget sterkt inntrykk.

Velger man å ikke ta innover seg historien foredraget handler om, men tro at man er i en rettssal hvor man som publikum skal stille French til veggs med spørsmål – da skjønner jeg at man går misfornøyd hjem.

Historien om hvordan hans gode venn og kollega, Tjostolv Moland, taklet fengselsoppholdet, var også sterk kost. Ifølge French ble Moland som et barn etter gjentatt neddoping. Han gikk inn i en dyp psykose. Samtidig benyttet norske tabloidaviser muligheten til å ta bilder som fremstiller ham som totalt utilregnelig. Disse ble slått opp på norske førstesider. Etter å ha blitt bedre, fikk Moland selv se hvordan han var blitt fremstilt. I følge French uttalte han da selv, at han aldri ville tilbake til Norge. Det kan jeg faktisk forstå. Natten da Moland tok sitt eget liv ble et vendepunkt. Jeg tør ikke tenke på frykten French må ha følt for hva som da måtte vente ham.

French var til slutt så ødelagt at han mistet seg selv. I psykose gikk han så langt at han foretok en egen omskjæring til andres innsattes forlystelse.

Som vi vet førte diplomatiet til slutt frem. French ble eskortert hjem til Norge, den 17. Mai 2017. At han idag er i stand til å fortelle sin historie, til de som vil høre på, er beundringsverdig.

Nye tanker etter foredraget

Vel hjemme etter foredraget ble jeg liggende i sengen og tenke. Hvordan hadde jeg taklet å legge meg blant kakkelakker og rotter som jeg visste kom til å bite meg om natten? Hvordan ville jeg reagert på å se mennesker bli druknet i avføring og urin? Hva om jeg visste at jeg skulle få brukket ribbein, kragebein eller en overarm neste morgen? Hva om jeg ikke visste om jeg overlevde neste dag? Hva ville jeg gjort da? Hvis jeg var skyldig i noe som ville ende med døden, ville jeg da utsatt den eller fremskyndet den? Hvis jeg var uskyldig, ville jeg holdt ut i håp om et fritt liv, eller ville jeg foretrukket døden fremfor forholdene i fengselet?

At Lindø i Stavanger Aftenblad, mener at French mangler troverdighet, fordi ingen får si «men du?» underveis i foredraget, gjør meg sikker på at French aldri blir renvasket. Derfor er det godt å se at French ikke har behov for å renvaske seg fra noe som helst. Han forteller sin historie, og han avslutter med å takke alle som har gjort at han idag står oppreist. Hans første takk gikk til «Norge». Jeg regner meg selv som en del av Norge, og sier takk til Joshua French. Takk for at du delte din historie.