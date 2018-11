Flere års kamp er over, jeg har fått jobb

Vi er oppegående og har mange år igjen i arbeidslivet. Vi sitter på kunnskap og masse nyttig røynsle, og ja, vi er dynamiske. Hovedfokuset i mine innlegg har gått på utfordringer langtidsledighet har medført, bl.a. det å få jobb. Avslagene har vært begrunnet med for høy utdanning, for mye erfaring og ikke minst i det siste, at andre har nyere arbeidserfaring. Det har følt som en endeløs kamp.

Har fått jobb

Denne gangen ønsker jeg med innlegget å takke alle som har støttet meg disse årene, fordi jeg har fått jobb. Hardt arbeid har gitt uttelling. Foruten mine trofaste støttespillere som foreldre og nære venner, har fremmede stoppet meg på gaten, i matbutikken, på Posten osv. De har stoppet meg for å fortelle hvor tøff og modig de synes jeg er som står fram, og at jeg ikke må gi opp. Jeg har også fått mange gode og oppmuntrende meldinger på sosiale medier, som LinkedIn og Facebook.

Hva har jeg lært

Det har vært tøffe år, men jeg har også lært veldig mye. Dette vil jeg gjerne dele med leserne og spesielt med langtidsledige som strever med å komme ut i arbeidslivet.

Jeg har lært at jeg er sterkere og mer besluttsom enn jeg selv trodde. F.eks. at det å være modig ikke er ensbetydende med å utsette seg for fysisk fare, som å hoppe i fallskjerm, takle ekstreme fysiske utfordringer osv. Jeg lærte at å gjøre noe utennom komfortsonen, er modig, som det å si ja til opptreden i radio og tv.

Noe annet jeg har lært, er at mange nok mener godt, men bare har det i kjeften. Dette førte til mange skuffelser og nederlagsfølelse. Det har vært viktig for meg å lære å stille meg mer kritisk når jeg blir lovet «gull og grønne skoger».

Lærte også å tillate meg selv å være skuffet, føle nederlag, stille spørsmål ved hvorfor aldri meg når avslagene ramlet inn. Men tillot meg ikke å dvele eller bli i den sinnstilstanden for lenge.

Jeg har brukt familie og venner aktivt og prøvd å ta til meg de positive og konstruktive tilbakemeldingene fra dem.

Lærte eller lærer å be om hjelp, noe som enda sitter langt inne. Men å be om hjelp og bistand, gjør en ikke mindre oppegående og selvstendig. Vi trenger alle hjelp når livet er vanskelig og tøft.

Lærte også at å være åpen og ærlig om hvordan det å gå lenge arbeidsledig har påvirket meg, ikke var noe å være redd for. Tvert imot, det har gitt meg uante krefter. Det betyr dermed sagt ikke at jeg ikke synes det er skremmende med nye utfordringer. Forskjellen er at jeg nå vet at jeg har en indre styrke og en utholdenhet som gjør at jeg står på og ikke gir opp. Jeg har lært å bruke min indre stahet til noe positivt, og dette har nå gitt produktiv uttelling.

Nytt kapittel

Mandag 5. november begynte et nytt og spennende kapittel i min arbeidskarriere, og jeg gleder meg veldig. Jeg ser fram til å møte og bli kjent med mine nye kolleger og ikke minst spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.