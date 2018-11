Må be om utredning av traseen over Høg-Jæren

Traseen vil da bl.a. gå gjennom Holmen og ødelegge en hel gard der det er investert for millioner de siste årene. Nabogardene vil også få rasert mye av jorda si.

Firefelts motorvei

Dyrka mark vil også bli asfaltert ned andre steder i kommunen. I tillegg vil Vikeså bli «velsignet» med firefelts motorvei nesten gjennom sentrum. Dersom R2 blir valgt, vil også denne ta mye dyrka mark.

I tillegg skal det planlegges av- og påkjøringskryss. Dersom dette blir lagt til gardene i Holmen, blir det etter min mening et overgrep mot de som i mange år har investert og planlagt for framtiden.

At det kommer kryss på Bue, er noe som vi nok må akseptere. Flere kryss trenges ikke i kommunen. Skulle Vegvesenet allikevel mene at det er behov for flere, bør det være på Sagland. Kryss på Sagland vil være nær et planlagt industriområde, og Egersund vil med kryss på Sagland få en liten kompensasjon for at veien blir lagt langt fra byen.

Men det er ikke for seint å snu! Traseen over Høg-Jæren ville etter min mening vært den klart beste. En firefelts motorvei mellom gammel E39 og Fv 44 ville tatt trafikken fra begge og dermed kunne en lagt død diskusjonen om firefelts vei på Jæren. Det er utrolig at dette alternativet ikke er med lenger. At en kan kjøre fra Stavanger til Kristiansand noen minutter fortere, er visst et argument som trumfer alt – selv dyrka mark.

Spare masse dyrka jord

Det er utrolig at Fylkesmannen ikke kunne støtte dette alternativet og dermed spare massevis av dyrka jord. Nei, Fylkesmannen var bl.a. mer opptatt av kystlyngen. Respekten har minket. Min oppfordring til departementet som snart får Vegvesenet sin innstilling: Send det tilbake til Vegvesenet, og be om utredning av traseen over Høg-Jæren.