Tidligere i uken kunne vi lese at Ap, Sp og Frp ønsket å nærmest ødelegge hele Sandnesmarkå og naturen i byen vår, det stemmer overhodet ikke med det som nesten hele bystyret støttet.

Sandnesmarkå er uten tvil en juvel og noe Sandnes kan være stolte over, det er derfor det er så viktig for posisjonen i Sandnes å sørge for at markagrensa er så fornuftig og riktig som overhodet mulig.

Allerede vernet

Dagens markagrense er for stor fordi mye av området er allerede vernet fra regjering og nasjonalt hold gjennom LNF-områder, vi mener at det holder at vi verner LNF-områdene gjennom statlige føringer, og at vi ikke trenger eget kommunalt vern i tillegg. Det blir rett og slett smør på flesk, og det kan være godt av og til, men her er det helt unaturlig.

Vi mener at med den nye markagrensen så får vi en grense som vil ligge fast i all fremtid, nå får vi en grense som verner om det som faktisk skal vernes og som legger til grunn naturområdene som er mest sårbare både for brukere, men også naturen.

Dersom vi skal følge noen få utvalgte fra opposisjonen i deres forslag, så må vi stoppe all naturlig bruk av LNF-områdene og landbruksområdene som ligger i dagens markagrense. Sandnesmarkå betyr for oss vern mot nedbygging, ikke vern mot naturlig bruk og anvendelse. Hovedgrunnen til å endre markagrensen, er jo nettopp dette, å sikre god og varig vern av natur fremfor å hindre naturlig bruk og anvendelse av områder som bønder og eiere kan og bør anvende.

Ingen fiende av naturen

Vi ønsker selvfølgelig å verne om de viktigste områdene, og dagens posisjon er ingen fiende av naturen. SV sitt noe kalkulerte utspill viser et behov for å markere seg fremfor å være realistisk og samarbeidsvillig. Når behovet for varig vern blir overstyrt av et oppmerksomhetsbehov som til og med de fleste opposisjonsparti ikke har engang, så kan man diskutere motivene til SV.

Flertallet i denne saken består ikke bare av Frp, Ap og Sp, men også KrF, Venstre og Høyre. Samtlige partier legger altså opposisjonspolitikk og oppmerksomhet til side for å vise at de også er styringsdyktige, da er det jo litt trist at SV, MDG og en uavhengig ikke klarer å være like voksne og fremtidsrettet. Varig vern av Sandnesmarkå krever en fornuftig og veletablert grense. Vi skal sikre naturområdene for all fremtid, og vi gjør det med et bredest mulig flertall i bystyret!