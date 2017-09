En «vanlig» tropisk storm, utviklet seg til et vedvarende monster, som bøttet ned ekstreme vannmasser på flattliggende områder i Texas og Louisiana.

Ja, det kan skje

Spørsmålet er: Kan dette skje her også? Svaret er, dessverre «ja». Det er selvsagt mulig at en «ekstrem» værsituasjon, enten om høsten eller vinteren kan forårsake enorme vannmasser også over Rogaland (med opptil 100 prosent mer nedbør enn tidligere rekorder). Vi skal bare 50 år tilbake, dvs. 1967, for å finne rekordnedbøren for sommermånedene. De var ikke så veldig langt fra det vi har opplevd i år.

Før dette, dvs. vinteren 1961/1962 var det både kaldt og mildt om en annen, og det ble flom. Hele Forus-området sto da under vann. Dessuten var det flom i Solakrossen og sikkert flere andre steder. Det var kombinasjonen frost i bakken og mye regn som gjorde utslaget.

Det er meget trist å se på hva som skjer i USA, men det viser at vi må ha katastrofeplanene klare. Hva som er årsaken til at det skjer kan være global oppvarming, kombinert med spesielle, sammenfallende uheldige forhold, som ikke lar seg varsle.

Sårbare

Vår moderne innfløkte infrastruktur og materielle velstand gjør oss sårbare, ikke bare for overflatevann, men også elektriske stormer og andre ting (vind, etc.) Slik er det bare. Houston og Harvey er en vekker for alle.