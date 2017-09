Høyre skal ikke kutte i sykelønnen

Fagforbundet ved Torill H. Herigstad spør i Aftenbladet 6. september om Høyre er ærlige om sykelønn. Det er vi! Erna Solberg har vært klinkende klar på at kompensasjonsnivået i sykelønnsordningen ikke skal senkes i neste periode. Vi har gjentatte ganger avvist bekymringene fra fagbevegelsen om at vi vil kutte i sykelønnen, nå er det på tide at Fagforbundet og andre slutter å skape et inntrykk av det motsatte.

Se på virkemidlene

Herigstad spør hvorfor Høyre vil sette ned et utvalg, om vi ikke skal kutte i sykelønnen. Det er ganske enkelt: Vi mener det er nødvendig og riktig å se på hvilke virkemidler vi kan ta i bruk for å få ned det som sammenlignet med andre land er et høyt sykefravær, til tross for at vi har en av verdens friskeste befolkninger.

For eksempel, kan arbeidsgiverperioden endres for å få tettere og bedre oppfølging fra arbeidsgiverne for å motvirke langtidsfraværet? Hvordan fungerer sykelønnsordningen for seniorer? Er dagens modell riktig for å sikre selvstendig næringsdrivende og frilansere?

Fortsatt potensial

Det er fortsatt potensial for å redusere sykefraværet innen dagens sykelønnsordning. Høyre vil fortsette arbeidet med å se på tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Det burde Fagforbundet også være opptatt av i stedet for å spre usikkerhet rundt sykelønnsordningen.