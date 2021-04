Vi må tenke utenfor boksen i klimaspørsmål

Stein Flom Jacobsen. Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Debattinnlegg

Stein Flom-Jacobsen Gruppeleder i Kvitsøy Frp

DEBATT: I disse tider hvor klimaet har fått svært mye oppmerksomhet, så mener Kvitsøy Frp at vi i stedet for hemningsløse tiltak med tvilsom effekt, manglende logikk (for eksempel elektrifisering av plattformer, samtidig som det jobbes for å avvikle hele bransjen), massiv ødeleggelse av natur (vindturbiner både til lands og til vanns) og rene tvangstiltak (forby visse typer biler), så bør vi heller se på fornuftige tiltak hvor vi vet at effekten er god.

Dette kan være bedre veier/jernbane eller mindre tiltak, som å bruke tak på offentlige bygninger mer fornuftig. På disse takene så kan man ha solceller og/eller dyrke grønnsaker, andre nyttevekster samt holde bier. Det finnes sikkert andre gode løsninger også.

På Kvitsøy må vi gjøre noe med vår gamle skole. Dersom det blir vedtatt å bygge ny skole, så bør det i planleggingen ses både på energibruken og fornuftig bruk av taket. Dette kan være bruk av jord-/sjøvarme, bioenergi, solceller og/eller dyrking samt honningproduksjon på taket. Ved å bruke oppsamling av regnvann så er vår påstand at dyrking kunne blitt selvvannende.

En kombinert bruk på skolens tak ville kunne gi (delvis) oppvarming samt også gi merverdi i undervisningen. At man sannsynligvis kan få offentlig støtte til dette, er heller ikke noe minus. Et annet alternativ kunne vært at det ble anlagt hageparseller som leies ut. Vår oppfordring er at vi må tenke utenfor boksen og se en slik investering i det lange løp.