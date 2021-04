Abortnemnder er et gufs fra fortiden

DEBATT: De fleste svangerskapsavbrudd etter uke 12 skjer på grunn av alvorlig sykdom eller fare for liv, og nesten alle søknadene blir innvilget.

«Ta bort abortnemndene og erstatt de med et rådgivende organ», skriver Lisa Marie Ness Klungland og Hanne Marte Vatnaland. Foto: Shutterstock

Lisa Marie Ness Klungland På vegne av Senterkvinnene i Rogaland

Hanne Marte Vatnaland På vegne av Senterkvinnene i Rogaland

Det å være gravid er en påkjenning, og når man i tillegg opplever alvorlig sykdom hos kvinnen eller fosteret, gir det en enorm og traumatisk påkjenning. Når man så må forsvare sin side i en nemnd som består av to ukjente leger, er det for oss uforståelig.

Økt belastning

Det gir en økende belastning for den gravide kvinnen, men også for de rundt. For noen oppleves det faktisk krenkende. De fleste kvinner som blir gravide i 2021, ønsker å bli gravide. Dersom man legger dette til grunn, faller mange av argumentene for abortnemnd. De fleste svangerskapsavbrudd etter uke 12 skjer på grunn av alvorlig sykdom eller fare for liv, og nesten alle søknadene blir innvilget.

Vi mener at dette viser at abortnemnd ikke trengs og at kvinnen, sammen med de nærmeste og helsepersonell som kvinnen faktisk kjenner, kan ta det valget som må tas i denne vonde situasjonen. Om det er et valg i det hele tatt.

Man ser at argumentene for abortnemnd går ut i fra at man har et valg. At kvinnen må ta et valg om svangerskapsavbrudd eller ikke. I praksis så er det ikke alltid sånn. Noen ganger er et svangerskapsavbrudd noe man må. Og da må likevel to leger kvinnen ikke kjenner møte henne, få lagt frem situasjonen og ta et valg på vegner av kvinnen selv.

Ta bort abortnemndene

Denne debatten handler ikke om å legge til rette for at flere svangerskap avsluttes senere, men å legge til rette for en trygg og god situasjon for en kvinne og familien hennes som er i en sårbar og vond situasjon. Vi mener at den beste måten å gjøre dette på er å høre på de mange kvinner som har gjennomgått dette, ta bort abortnemndene og erstatt de med et rådgivende organ. For kvinner i 2021 kan faktisk ta veloverveide og gode valg som er til det beste for seg og sin familie.