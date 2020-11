Vask hendene dine, Pollestad! Det redder jobber

PANDEMIEN: Nei, smitteverntiltakene får ikke for mye oppmerksomhet. De er nødvendige for å redde folks liv og helse, og for å sikre jobbene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Debattinnlegg

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant, finanskomiteen (H)

I sitt leserinnlegg forsøker Geir Pollestad (Sp) å skape et kunstig skille mellom vektlegging av smitteverntiltak og å sikre arbeidsplasser. Han hevder at den «politiske debatten handler om håndvask, meteren og antallet folk i private sammenkomster.» Det er mulig Pollestad det siste halve året har levd under en stein, for de fleste andre har debatten like mye handlet om hvordan vi kan sikre næringslivet og folks trygghet for jobb.

I den grad det er diskusjon om smitteverntiltakene, er det ofte når opposisjonen ytrer motforestillinger. Det er bra med diskusjon, men da kan ikke den samme opposisjonen etterpå klage på at det er for mye debatt om temaet.

Håndvask og jobber henger sammen

Det er en grunn til at håndvask, 1-meteren og begrenset sosial omgang nå er viktig – kanskje mer enn noen gang, nå som smitten igjen har skutt til værs. Det handler om å redde folks liv og helse. Ikke minst handler det om å unngå en ny nedstenging av samfunnet, med de dramatiske følgende det vil ha for folks arbeidsplasser.

Regjeringen er klar over at situasjonen fortsatt er svært krevende for mange bedrifter og at reiselivet har det ekstra tøft. Derfor halverte vi den lave momssatsen fra 12 til 6 prosent fra april og ut året. Slik kan hoteller, transportleverandører, kinoer, idrettsarrangører, museer og andre få litt mer økonomisk handlingsrom til å holde seg gående. Reiselivet har også tatt del i kompensasjonsordningen vi på rekordtid innførte i vår, og den nye vi nettopp opprettet.

For maritim næring har regjeringen i statsbudsjettet satt av over 800 millioner til grønn flåtefornying. Det kommer på toppen av verftspakken (744 millioner), som skal bidra til å holde hjulene i gang. I høst vil regjeringen også legge frem en egen stortingsmelding for den maritime politikken.

Mer jobbhjelp kommer

Nye, helt nødvendige smittevern-innstramminger, gjør situasjonen ekstra krevende for mange. Derfor kommer vi også fremover til å sette inn nødvendige hjelpetiltak for å sikre jobbene.

Det som derimot ikke bidrar til å sikre jobbene, er Sps forslag om å øke den særnorske formuesskatten. Den tapper norskeide bedrifter for kapital og konkurransekraft, mens de utenlandske konkurrentene slipper unna, og vil ramme en rekke viktige industribedrifter i Rogaland. Sp vil i tillegg samarbeide med en venstreside, ledet an av SV, MDG og Rødt, som i sine alternative budsjetter overbyr hverandre i å sende folk og næringsliv en størst mulig skattesmell. Høyeste bud er foreløpig 40 milliarder i skatteøkning – på ett år!

Konklusjonen er klar. Fortsett å vaske hendene, Pollestad! Så skal Høyre og regjeringen heller ta ansvar for at vi fremover kan skape mer og inkludere flere.