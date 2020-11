Mens Assange råtner i fengsel, er Sagen en kynisk klakør for overmakten

YTRINGSFRIHET: Advokat Morten Sagens innlegg under tittelen «Assange er ingen helt og fortjener ikke asyl i Norge», er så fullt av feil at det formelig skriker etter en korrigering.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sagen har selvsagt rett til å tro og mene hva han vil om Assange. Men har han rett til å fremsette grove og udokumenterte påstander om en person som ikke kan ta til motmæle? Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

Debattinnlegg

Gisle Selnes Bergen

Sagen hevder at venstresiden ikke bryr seg om Julian Assanges «omfattende og tvilsomme historikk med tanke på seksualmoral og angivelige overgrep». Sannheten er den stikk motsatte: Før #metoo var det vanskelig for «radikale» mennesker av begge kjønn å stille seg bak en person som var under etterforskning for seksuelle overgrep; etterpå ble det så godt som umulig.

Han ble en spedalsk

Mye tyder da også på at hensikten med overgrepssaken nettopp var å gjøre Assange til en spedalsk figur langs hele det politiske spekteret. I et brev til svenske myndigheter fra i fjor redegjorde FNs spesialrapportør for tortur, Nils Melzer, for en rekke brudd på alminnelig rettsprosedyrer i forbindelse med etterforskningen: endring av forklaringer, lekkasjer til pressen, inhabilitet, manipulasjon av bevismateriale og bevisst trenering. Idet brevet ble offentliggjort, ble saken lukket for godt – uten videre forklaringer.

Sagen kan umulig ha kjent til det grundige arbeidet jussprofessor Melzer hadde gjort. Han resirkulerer flere påstander som for lengst er avsannet. «Fremfor å ta til motmæle mot anklagene» rømte Assange til London, skriver han. Det er feil: Assange stilte til avhør i Sverige. Han hadde tillatelse til å forlate landet da han dro. Saken var avsluttet fordi det ikke så ut til å foreligge noe straffbart forhold. Like etter ble den gjenåpnet – og Assange ble i hui og hast etterlyst via Interpol.

Assange «satt i London og nektet å la seg avhøre av svenskene», skriver Sagen. Feil igjen: Han var mer enn villig til å la seg avhøre via videolink eller i ambassaden der han satt i asyl – eller også i Sverige, men da mot forsikring om at han ikke ville bli utlevert til USA. Svenskene nektet i flere år å gå med på disse vilkårene, som er normal praksis i sammenlignbare saker. Til slutt ble det avviklet et forhør i London uten at det brakte saken nevneverdig videre.

Udokumentert og usant

Sagens øvrige påstander har det til felles at de er udokumenterte – og usanne. Det er på ingen måte godtgjort at Assange har støttet «Putins Russland om inngripen i frie valg». Dersom Sagen hadde kjent til dommen som falt i juli i fjor, ville han visst at disse påstandene er erklært døde og maktesløse. Om selve lekkasjene sa dommeren at de opplagt var av stor offentlig interesse, siden de «ga amerikanske velgere et gløtt inn i kulissene til et av USAs to største politiske partier under et presidentvalg».

Den nåværende tiltalen dreier seg imidlertid i all hovedsak om Manning-lekkasjene fra 2010, som avslørte grov korrupsjon og krigsforbrytelser i forbindelse med USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Om disse lekkasjene skriver Sagen at «utallige e-poster og telegrammer skal etter sigende inneholde identiteten til informanter, kilder og agenter». Hadde han fulgt med på rettsforhandlingene, ville han hørt vitnemål om det grundige redigeringsarbeidet som ble nedlagt før dokumentene ble publisert. Det er ikke dokumentert at noen av dem som er omtalt i de lekkede dokumentene, har kommet fysisk til skade.

Han råtner i fengsel

Sagen har selvsagt rett til å tro og mene hva han vil om Assange. Men har han rett til å fremsette grove og udokumenterte påstander om en person som ikke kan ta til motmæle? «I demokratiets navn må det være tillatt for alle til enhver tid å gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens hode», skal salig Carl J. Hambro ha sagt. Men trykkefrihet innebærer noe ganske annet og viktigere. Det er som utøver og forsvarer av den Assange råtner i et britisk høysikkerhetsfengsel i påvente av utlevering – med Sagen som kynisk klakør for overmakten.

En lengre versjon av dette innlegget er publisert på aftenbladet.no