Havvind er lønnsomt, Seniortanken sprer absurde påstander

VINDKRAFT: Seniortanken advarte nylig mot å satse på vindkraft i et innlegg i Aftenbladet. Advarselen er basert på Gordon Hughes sine arbeider. Han er trolig valgt helt bevisst, for å fremme negativ omtale.

Danske Ørsted (bildet) har slått seg veldig på havvind – de tjener gode penger. I 2019 var overskuddet 6 milliarder danske kroner. Når forventer Seniortanken at Ørsted skal kollapse? Foto: Fredrik Refvem

Per Thorvik Sandnes

Hughes er en kjent premissleverandør for klimaskeptiske aktivitet i Storbritannia og blir mye bruk at GWPF, en slags parallell til Klimarealistene her hjemme.

Hans budskap er: Havvind blir ikke billigere å bygge ut, tvert er det like dyrt som før eller kanskje enda dyrere. Selskapene underbyr hverandre uten økonomisk grunnlag for å vinne kontrakter. Tapene blir holdt skjult for allmennheten og myndigheter. Bevisst velger vindkraftselskapene å ruinere egne aksjonærer, påføre bankvesenet store tap og til slutt utløse veldige redningspakker fra staten. Fremstillingen harmonerer med kjente synspunkter om at global oppvarming egentlig er et skuespill og lureri.

Hughes på sidelinja

Selskapene har ikke svart direkte på disse påstandene. Man finner imidlertid en diskusjon 8 år tilbake i tid der forskere ved velrenommerte Imperial College gikk meget hardt ut mot Hughes og betegnet en del av hans synspunkter som absurde og meningsløse. Det samme gjaldt Energidepartementet.

Siden den tid har de ikke tatt opp tråden, det blir trolig ansett som bortkastet. Myndighetene som avviste Hughes i 2012, gidder heller ikke gå inn i noen verbal nærkamp, i stedet satser Storbritannia veldig på havvind og skal bygge ut til 175 TWH produksjon i 2030. Enorme mengder fornybar strøm til gode for klimaet.

Danske Ørsted har slått seg veldig på havvind – de tjener gode penger. I 2019 var overskuddet 6 milliarder danske kroner. Når forventer Seniortanken at Ørsted skal kollapse?

Vindkraft kan konkurrere

Equinor er og tungt inne i bildet, blant annet med sin Doggerbanksatsing. Garantiprisen for levert strøm er rekordlav. Vi kan sammenligne med det nye atomkraftanlegget Hinkley C som får betalt 92,5 pund/ MWH. Doggerbank-prosjektene ligger rundt 40 pund/Mwh, alt målt i 2012-verdi. Ifølge Equinor skyldes dette sterkt avtakende kostnad for havvind. Men skal vi tro Seniortanken og professoren er det rent lureri og oppspinn.

En ny forskningsrapport fra Imperial College bekrefter bildet som selskapene gir. Jansen og andre skriver at havvind nå er så konkurransedyktig; det gir rimeligere strøm enn fossile energikilder. Man står foran en epoke med subsidiefrie satsinger og mulighet for lavere strømregning for kundene i Storbritannia. For Boris Johnson er vindkraft den viktigste bidragsyteren til at Storbritannia kan nå målet om 0-utslipp i 2050. De vil også bygge en del atomkraft til erstatning for reaktorene som fases ut mot 2035.

