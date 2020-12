Damer og gamle menn skjerp dere, gaming er sosialt og lærerikt

GAMING: Finnes det noe bedre som får deg til å slappe skikkelig av etter en lang og kjedelig dag på skolen. Nei.

Nyhetsflash: De jeg gamer sammen med, er virkelige venner. Å game er bare en annen måte å være sammen med hverandre på enn den som du, kjære middelaldrende dame er vant til. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Jonas Jacobsen Rosfort (14 år) Stavanger

Jeg slenger sekken fra meg i gangen. Joggeskoene kan jeg ikke få av meg raskt nok. Det buldrer og braker i magen min, noen der inne skriker etter mat. Jeg kan bevege meg fritt, jeg er hjemme, hjemme, hjemme. Her finnes ingen lærere som forteller meg hvor jeg skal sitte, når jeg skal sitte, når jeg skal spise, når jeg kan gå på do. Jeg er fri. Pizzaen er allerede i ovnen og PC-en lyser mot meg.

Når jeg gamer glemmer jeg alt stresset med skole og prøver og sånne ting. Jeg er i min egen verden, her er det jeg som er sjefen, jeg som har kontrollen og ikke minst – spillkonsollen, og jeg ønsker ikke å bli forstyrret. Lillebrødre, lillesøstre alle mødre, alle fedre – stay away!

Hvorfor er dere så kritiske?

En god del voksne sier at gaming ikke er så bra for oss unger og at vi må gå ut å være med vennene våre. Jeg undrer meg: hva vet de egentlig om gaming? Og hvorfor er de så kritiske til det? Særlig damer og gamle menn. Til dere damer der ute: Vi har det bra selv om vi sitter foran en skjerm og gamer. Det er ikke slik at livet mitt blir ødelagt av den grunn. Tvert imot. Dere tenker kanskje at det ville vært mye bedre for stakkars lille meg å være ute og spille fotball og gå i speideren der jeg kan få virkelige venner.

Nyhetsflash: De jeg gamer sammen med, er virkelige venner. Å game er bare en annen måte å være sammen med hverandre på enn den som du, kjære middelaldrende dame er vant til. Det samme gjelder dere gamle menn som muligens aldri har sett en spillkonsoll eller i det hele tatt prøvd en. Hva er det dere er så redde for? Er dere redde for at jeg ikke skal få nok frisk luft slik dere selv fikk i oppveksten? Det er ikke særlig fristende for meg som tenåring å drive med tungt utearbeid når jeg har et bedre alternativ.

Kan være redningen

Dere ser det, kjære damer og gamle menn; for noen ungdommer kan gaming være selve redningen. Ofte føler vi oss fremmedgjorte, tilsidesatt, vi føler at vi ikke passer inn i klasserommet eller i gangene i friminuttene. Det kan ofte være vanskelig sosialt. Men foran skjermen er vi alle like. Vi er alle like mye verd. Det er et fellesskap som du, middelaldrende dame og gammel mann aldri har opplevd. Dere skulle ha prøvd det, kanskje dere hadde lært noe om å kommunisere og dele og være i et felles rom hvor store deler av tiden går med til å spille på lag. Om ikke det er en viktig egenskap og lære seg, så fortell meg gjerne hva som er det.

Kjære damer og gamle menn, verden har forandret seg. Aksepter det, aksepter oss og det vi liker å gjøre på fritiden. Gaming er ikke bare et unødvendig tidsfordriv, det er læring i gaming, det er utvikling av ulike ferdigheter og ikke minst en sosial bonus.

