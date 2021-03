Nei, rusreformen er ikke frislipp av narkotika

Trond Birkedal. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

Trond Birkedal Skribent

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Pensjonert sorenskriver, Jon Høyland, avla meg og min kronikk (21.3) en visitt i sitt innlegg som stod på trykk i Aftenbladet den 30. mars. Her hevder han at jeg mente at rusreformen var et frislipp av narkotika.

Det kan være krevende å skjønne språklige virkemidler som blir brukt for å få oppmerksomhet om et innlegg, og min kronikk hadde overskriften «Nei til frislipp av narkotika». Leser man mer enn

overskriften er det tydelig at jeg mener at dagens narkotikapolitikk er det som er frislipp. Det er når det er uregulert uten aldersgrenser, utsalgssteder eller avgifter at det er sluppet fritt.

Rusreformen endrer ikke dette, så det blir ikke mer frislipp om den blir gjennomført, derfor er det feil når Høyland

skriver at jeg fremstiller forslaget til rusreform som et frislipp. Det gjør jeg ikke.