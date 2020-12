Menigheten må være klar for det

DEBATT: Noen av oss synes at det etter hvert har blitt litt for mye fokus på anerkjennelse av homofilt samliv, både i samfunn og kirke.

Fra bispedømmerådet sitt møte på Mosterøy. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Magne Hersvik Medl. Stavanger bispedømmeråd for Bønnelista

Bodil Rygh kommenterer i Aftenbladet (18.12.) Stavanger bispedømmeråds vedtak i en sak for noen dager siden (15.12.)

Flyktningen

Dessverre kan noen ganger motstand mot homofile og en homofil livsstil gi seg svært dramatiske og dypt beklagelige utslag. Jeg møtte for en tid tilbake en flyktning fra et land i Midtøsten. Han kom fra et økonomisk rikt område, og hans nasjon var ikke truet av ytre fiender. Jeg forsto derfor ikke først hvorfor denne unge mannen hadde kommet og hadde fått oppholdstillatelse raskt av norske myndigheter i kategorien «flyktning». Men han fortalte meg grunnen: Min nye bekjente er homofil. Han sa: «Hvis noen i mitt land er som meg og ikke vil oppgi en homofil livsstil, blir de tatt med opp på et 1000 meter høyt stup og skubbet utfor.»

Som kjent har homofile og lesbiske i den senere tid fått anerkjennelse og rettigheter i vårt land (2009) og Den norske kirke (2017).

Undervisning i kjønnslig utfoldelse

En liten gutt kom hjem til sin oldefar og fortalte at han hadde lært i barnehagen (!) at to gutter kunne være kjærester.

I Stavanger kommune er det nå slik at en del ungdomsskoleelever blir undervist av helsesykepleier eller sexolog om kjønnslig utfoldelse. Det legges vekt på at både heterofil og homofil kjærlighet er normalt og godtatt, og dersom en er i et likekjønnet forhold, vil samfunnet stille opp og sørge for at paret kan få barn, dersom det er et ønske.

En liten gutt kom hjem til sin oldefar og fortalte at han hadde lært i barnehagen (!) at to gutter kunne være kjærester, både gutten og oldefaren undret seg over dette.

Kirken

I kirken er der to syn på det å leve i et homofilt eller lesbisk forhold.

En prest som er gift med en person av samme kjønn, har nå anledning til å målbære en slik livsstil overfor menigheten i Den norske kirke.

Noen av oss som stemte på møtet i bispedømmerådet tirsdag, vil gjerne sikre oss at en menighet eventuelt er klar til å motta en slik undervisning om kjønn og familie. Er menigheten det, kan det i dag være mulig å ansette en prest med et slikt syn i en menighet, også i Stavanger bispedømme.

Men noen av oss synes at det etter hvert har blitt litt for mye fokus på anerkjennelse av homofilt samliv, både i samfunn og kirke. De aller fleste av oss er født av en kvinne som hadde et forpliktende forhold til en mann.

En av mine beste venner er en mann som er homofil og aktiv kristen. Å snakke med ham om om vår felles tro gir meg alltid mye.