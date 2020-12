En mann som bor i London kan ikke eie tre svært spredte gårder

GÅRDSKJØP: Fylkesmannen må inn og se kritisk på alle aspekter ved utvalget i Sandnes sitt vedtak om å gi konsesjon på Fjogstadgården til finansmannen Torkell Tveitevoll Eide. Å oppfylle konsesjonsplikten kan umulig bety drive tre gårder for en som ukependler fra London.

Det er mye som skurrer i utvalget for kultur, næring og innovasjon sitt grunnlag for å gå inn for å gi konsesjon på Fjogstadgården til Eide. Fylkesmannen bør gå inn i saken og se kritisk på alle forhold rundt denne avgjørelsen. Foto: Kjell-Ivar Gilje Grøndal

Debattinnlegg

Gunnar Jan Johnsen Sandnes

Ifølge Aftenbladet 7. desember søker finansmannen Torkell Tveitevoll Eide om konsesjon på Fjogstadgården. Gården har en totalstørrelse på over 500 dekar, hvor om lag 10 % er dyrket mark.

I 2017 ervervet han to andre gårder, en på Sandved/Asheim i Sandnes og en annen i Egersund. I tillegg leier han jorda på Dalegården. Eide jobber i London.

Ved kommunal behandling ble konsesjonssøknaden avvist. Rådmannen mente blant annet at det ville bli for stor trafikkbelastning gjennom Sandnes sitt mest trafikkerte sentrumsområde. Det er 11 km fra Fjogstad til gården på Sandved og mange mil til gården i Egersund.

Hva med bo – og driveplikt?

Etter avslaget anket Eide. Anken ble politisk behandlet i utvalg for kultur, næring og innovasjon 8. desember. Dette møtet ble streamet og ligger lagret på kommunens hjemmeside.

Resultatet ble at kun 1 av 9 medlemmer stemte for å avvise søknaden. Ved møtets start orienterte assisterende fylkeslandbruksdirektør Anfinn Rosnes politikerne grundig om konsesjonsloven. Når en hørte debatten flertallsmedlemmene hadde etter fylkesmannens orientering, sitter en med inntrykk av at de neppe kan ha fulgt med i orienteringen fra Rosnes.

Gården på Fjogstad har en størrelse som krever konsesjon.

Boplikt og driveplikt er sentrale krav etter loven. Eide har uttrykt at han ikke vil bosette seg på Fjogstad. Det kan også nevnes at han så langt ikke har oppfylt boplikten på bruket på Sandved. Gården som er tiltenkt beite for ammekyr kan ikke regnes som turområde i beitetiden.

Turstier og ammekyr

Dette er Eide klar over der han på grindene inn til beitet på Dale, har satt opp plakater med tydelig advarsel om å bevege seg inn der ammekyrnes beiter. Fjogstad og Øvre Gramstad er et flott turområde, det mest benyttede området i kommunen. Det må veie tungt når en vurderer ulike driftsmodeller.

Sandnes kommune har tidligere påpekt at gården på Fjogstad ligger i et område hvor det vil legges til rette for enda bedre og omfattende turstier. Høyrerepresentanten Gilje i utvalget, uttrykte begeistring for at vi nå kunne få muligheten til å få lokalprodusert spesialbiff.

Til det er det å si at Eide driver den kjøttproduksjonen i dag, så den gleden er oppfylt uten at bruket på Fjogstad blir en del av Eides driftsopplegg. Gruppeleder for Høyre i kommunestyret, Kenny Rettore, sier til Aftenbladet at det er fantastisk at Eide ønsker å drifte dette småbruket, som ikke kan drives økonomisk, isolert sett.

Mye skurrer her

Til Rettore må det nevnes at det gjelder selvsagt også andre som kan og vil drifte dette optimalt landbruksmessig, og som også må finne noe inntekt utenom bruket. Det er flere entusiastiske personer og familier som vil kunne bosette seg på gården og med stor iver få til en drivverdig virksomhet, trygt innenfor konsesjonsloven.

Det er mye som skurrer i utvalget for kultur, næring og innovasjon sitt grunnlag for å gå inn for å gi konsesjon på Fjogstadgården til Eide. Fylkesmannen bør gå inn i saken og se kritisk på alle forhold rundt denne avgjørelsen. Det handler om politisk vilje og evne. En må stille spørsmålet til at Arbeiderpartiet og Venstre gikk sammen og dannet flertall, det med stort avvik til deres politiske prinsipper. Det kan ikke være å oppfylle konsesjonslovens bestemmelser at en eier skal drive tre gårdsbruk med ekstrem avstand. Til overmål med en eier som har sitt arbeid i London og tilbringer helger i Sandnes.

