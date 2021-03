Vi må fortsatt snakke om kvinnehelse!

DEBATT: Til tross for at det sies at vi lever i et likestilt samfunn her i Norge, er det fortsatt store forskjeller i helsetilbudet til kvinner og menn.

«Kvinnene er halvparten av befolkningen i Norge, da er det på høy tid med halvparten av oppmerksomheten også», skriver . Foto: Shutterstock/NTB

Debattinnlegg

Ann Sesilie Tekfeldt Stavanger Ap

Sissel Beate Fuglestad Stavanger Ap

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Helsepolitikken er mannsdominert innen både forskning, helseutdanningene og tilgjengelig behandling. Innsatsstyrt finansiering av sykehusene og økende privatisering gir lite penger til behandling, og mangel på fagfolk. Dette vil Arbeiderpartiet endre på, og markerer dette tydelig i partiprogramutkastet sitt.

Hjertesykdom-eksempelet

Mange leger vet lite om kvinnehelse, og menns kropper og symptomer settes altfor ofte som en standard – selv om kvinners sykdomsforløp er veldig annerledes. La oss ta hjertesykdom som et eksempel.

Det dør flere kvinner enn menn av hjertesykdom i Norge. Hjertesykdom er den viktigste dødsårsaken hos kvinner og årsaken til så mye som ett av tre dødsfall her i landet. Kvinner har andre symptomer enn menn, og responderer annerledes på behandling. Likevel gjøres mesteparten av hjerteforskningen på menn, av menn, – og vi mangler mye kunnskap om kvinnehjerter. Hvorfor skal det være slik?

Kvinner har også høyere og lengre sykefravær enn menn, ofte som et resultat av sykdommer som rammer kvinner mer enn menn. Likevel er det sykdommer som rammer menn det forskes mest på. Hvor er samfunnsøkonomien i dette? Vi må jobbe for å redusere sykefraværet ved å ta kvinners helse på alvor!

Underlivet

Arbeiderpartiets Hadia Tajik fortalte for ikke lenge siden at hun led av endometriose, og at sykdommen hadde gjort det vanskelig å få barn. Vi heier på Hadia og andre som er åpne om dette, for dessverre er underlivshelse fortsatt et tabu, og kunnskapen om temaet er altfor dårlig både hos kvinner og menn. Arbeiderpartiet tar dette på alvor og vil gå foran for å skape åpenhet om kvinnehelse og sykdommer som er tabubelagt

Endometriose og adenomyose er sykdommer som rammer svært mange kvinner i løpet av livet, hele 30 prosent av oss, i varierende grad. Det kan være svært smertefullt og hemmende for livskvaliteten til kvinner, samtidig som det kan gjøre det vanskelig å få barn. Likevel er det få kvinner som kjenner til disse sykdommene, og mange blir fortalt at det sitter i hodet eller at det er normalt å ha smerter i forbindelse med menstruasjon.

Vulvodyni, eller vestibulitt, er en annen sykdom som kvinner lider av i skjul. Hele 10–15 prosent av alle kvinner rammes av dette i løpet av livet, en lidelse som oppleves med sterke smerter i underlivet. Den er enkelt å diagnostisere, og behandling er mulig. Til tross for dette viser studier at bare 50 prosent av kvinnene søker hjelp, og bare 1,5 prosent av disse får rett hjelp! Dette rammer titusenvis av kvinner. Dette kan vi ikke godta lenger.

Bør være selvfølgelig

Det er på tide med et sterkere søkelys på kvinners spesifikke helse, både i forskning og utdanning av helseprofesjonelle. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge å prioritere kvinnehelse, slik at retten til et likeverdig tilbud av helsetjenester sikres. Og vi vil gjennomgå finansieringen i sykehusene og øke bemanningen.

Kvinnene er halvparten av befolkningen i Norge, da er det på høy tid med halvparten av oppmerksomheten innen helsevesenet også.