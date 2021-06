Hele Rogaland klimabrøler

DEBATT: Det er på tide å brøle igjen, folkens. Det rogalandske klimabrølet 2021 skal gi politikerne kraft til å gjøre det som kreves for å nå klimamålene.

Klimabrølet i Stavanger 2019 samlet over 2000 barn, unge og voksne. Foto: Karoline Holmboe Høibo

Debattinnlegg

Debatt

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Innlegget er skrevet av: Kari Vestbø, Karoline Holmboe Høibo, Tonje Broch Moe, Trine Amundsen, Berit Moltu, Alice M. Sturt, Berit Aarrestad og Karen Anne Okstad.

I 2019 møtte over 2000 barn, unge, voksne i Byparken i Stavanger for å brøle ut for klima sammen med humorist og skuespiller Christian Eriksen. Målet var å vekke politikerne til å sette klima og miljø øverst på agendaen i kommunevalget.

Til høsten er det stortingsvalg. Nå planlegger den partipolitiske uavhengige foreningen Klimabrølet verdens lengste brøl – som skal vare hele stortingsperioden ut – 4 år. Brølene samles inn digitalt.

Uten å moralisere skal vi inspirere hverandre til å endre forbrukskulturen vi er en del av.

Det er mulig å begrense global oppvarming til godt under 2 grader, samtidig som vi ivaretar naturmangfoldet og verner urørt natur. Det som særlig mangler, er bred, folkelig oppslutning om de modige valgene som våre folkevalgte må treffe på vegne av oss alle – nå og framover.

Hvorfor et rogalandsbrøl?

Hvorfor skal vi rogalendinger brøle for klima? Stavanger og omegn har gjennom 50 år vært navet i en industri som har skapt titusenvis av arbeidsplasser og enorme verdier for Norge. Disse arbeidsplassene i oljeindustrien og leverandørindustrien skal omstilles. Det betyr at det er våre ingeniører og fagfolk som skal gjennomføre omstillingen til mer miljøvennlig og fornybar energiproduksjon, og til andre bærekraftige næringer. Vi trenger et klima for diskusjon. Mange i regionen vet hva det handler om, ikke minst ingeniørene. Vi er i gang. Vår region må gå foran og vise vei i overgangen til mer miljøvennlige løsninger. Vi som brøler, har ikke nødvendigvis samme svaret på vekting av satsinger, men vi brøler for å vise at vi er rede til å gjøre den omstillingen som trengs for å kutte klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen – og samtidig sikre mer natur i tråd med FN Naturpanels anbefalinger.

Inspirere hverandre

Vi brøler også for å gi hverandre mot til livsstilsendringer. Uten å moralisere skal vi inspirere hverandre til å endre forbrukskulturen vi er en del av. Framover må vi gjenbruke og dele mer, reise mindre. Endringer er skremmende for mange. Noen er modigere enn andre når det gjelder å ta miljøvalg, men hvis flere går foran, kommer andre etter. Til slutt alle. Dette er ikke en konkurranse i hvem som reiser minst og hvem som kjøper elbil først eller sist. Det handler om at vi alle framsnakker miljøvalg, og at vi viser i handling overfor hverandre og barna våre at ressursene ikke er utømmelige.

Det er politikerne som må komme med føringene, reguleringene, finansieringene, skattene og avgiftene som skal til for å få oss over til utslippsfrie løsninger og et mer bærekraftig forbruk. Politikerne må også sørge for at tiltakene ikke rammer skjevt. Det skal ikke være slik at rike tjener på omstillingen, mens de med lavere lønninger får økonomiske utfordringer. Vi brøler for en sosial og rettferdig omstilling som alle har mulighet til å være med på.

Bli med å brøle

Ditt engasjement er viktig for å gi politikerne mot til å satse djervere enn det de har gjort til nå. Vi oppfordrer derfor barn, ungdom, voksne og besteforeldre – lærere, bussjåfører, butikkarbeidere, helsearbeidere, trygdede, oljearbeidere, fondsforvaltere, ingeniører, kunst- og kulturarbeidere, kommuneansatte og statsansatte – ja, alle som vil at vi skal lykkes med å nå togradersmålet – til å være med å levere sitt brøl på klimabrølet.no.

Et brøl kan være så mye; et høyt og eksistensielt brøl eller et stille pust. Du kan brøle alene eller sammen med andre. Brølene settes sammen og skal vare i fire år. Målet er at den norske klimapolitikken i 2025 skal gi oss trygghet om at vi er på rett vei. Vi er rike og kan lede an.

Den 27. august vil mange brøle sammen. Klimabrølet skapes av alle som er med og vi oppfordrer alle til å engasjere seg. Følg med!



Les også Brøøøøølte ut for klimaet