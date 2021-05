Harmonisering av Kolumbus sine takstar trengst

DEBATT: Rogaland Fylke sitt firma Kolumbus har hand om samferdsla i Rogaland, det er berre Kystbussen og jernbanen (Go Ahead) som driv med sitt.

«Kvifor er det skilnad i pris på same reise om ein nyttar båt eller buss?» spør Ivar Andersen.

Ivar Andersen Nedstrand

Ferjer, hurtigbåtar og bussar, samordning av desse, med korrespondansar og ruter som passar inn i folks kvardag for pendling til og frå arbeid og skule, studiar og møter, og for helga og fritidstrafikken til hytter og hus rundt om i Rogaland.

Kor godt dette systemet er veit berre dei som nyttar det, og svara er litt både og. Sjølv om Kolumbus har korrespondanse som eit av sine viktigaste mål, så kan dette fort råkast av Kolumbus sine eigne krav til dei som køyrer bussruter: Det er dyrare for busselskapet å vera etter ruta enn å kansellera heile turen, og med det som bakteppe, så køyrer ein før dei ein skal korrespondera med er på plass.

Kvifor er månadskorta dyrare i Ryfylke enn sentralt?

Graverande

Men det som er mest graverande er takstsystemet i fylket, og kor skeivt dette er. Det er ei favorisering av sentrum, det vil sei Stavanger, ein del grunna «storbyavtalen/bymiljøpakken», men og av eit system som «berre er blitt sånn».

Når pendlarar mellom Sauda og Sand må betala bortimot 30.000 kroner meir i året enn den som pendlar mellom Hommersåk og Stavanger, der reiselengdene er omtrent identiske, då er det noko som er spinngale. Dette er berre eit av fleire døme. Samordning mellom tog og buss er på plass, der då Kolumbus må betala Go Ahead for differansen. Kva med tilsvarande mellom Kystbussen/Haukeliekspressen og lokalbussane på Haugalandet og i Ryfylke?

Kvifor er det skilnad i pris på same reise om ein nyttar båt eller buss?

Kvifor ikkje ha ombyttbare, gjennomgåande billettar?

Kva med dynamiske takstar, billegare midt på dagen og i midtukedagane?

Kvifor er born inntil 6 år fritt på buss, men ikkje med båt?

Eit gjennomgåande transparent system for all kollektiv trafikk i fylket må vera eit kortsiktig mål, der distrikta får same ordningane som det er sentralt.

Lite respons

Ryfylkeaksjonen2020 har kontakta alle partia i fylkestinget, har skrive til fylkesordføraren, og har kontakta NRK-Lokalen for å få ei harmonisering av takstane, men så langt er det lite respons.

Me hadde vel venta at fylket kunne setta i gang eller få Kolumbus til å ordna opp i dette, men det er som å ropa i skogen. Kan me sjå fram til ei harmonisering av takstane i fylket vårt frå 1. januar 2022?