Skal timene telle eller telles?

DATATRØBBEL: Vet du hva, Fylkesdirektør? Jeg har ikke lyst til å være med på å utvikle det nye skoleadministrative datasystemet Visma InSchool (VIS). Jeg har lyst til å bruke de 43,5 timene i arbeidsuka mi på å være lærer.

Kanskje er det slik at det blir bra en gang i framtida. Men inntil da, Fylkesdirektør Joar Loland (bildet), trenger vi en arbeidsgiver som er på vår side. En arbeidsgiver som gir Visma tyn for å være årevis på etterskudd, skriver lektor Anita Grøtte Edland. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Anita Grøtte Edland Lektor og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet på St. Svithun vgs.

«Jeg er betydelig optimist på at dette blir bra på sikt. Vi får mye ny funksjonalitet, lettere tilgang til info for elever og lærere, og etter hvert arbeidsbesparende prosesser. Det kan oppleves som frustrerende nå, men på den andre siden sett får vi delta i utviklingen av programmet, og legge føringer for skreddersøm», sa utdanningsdirektør Joar Loland til Aftenbladet fredag 16. oktober.

Han snakker om Visma InSchool (VIS), det nye skoleadministrative datasystemet som har tatt over de videregående skolene i, blant annet, Rogaland.

Jeg er lærer i én av disse skolene. Og vet du hva, Fylkesdirektør? Jeg har ikke lyst til å delta i programutvikling, jeg. Jeg har lyst til å bruke de 43,5 timene i arbeidsuka mi på elevene. Jeg vil lage kjekke, inspirerende undervisningsopplegg sammen med de dyktige kollegaene mine, begeistres over fagene mine, og studere de nye læreplanene for å være sikker på hva som ligger i dem.

Systemet spiser oss opp

Den nye funksjonaliteten du snakker om, sitter langt inne. VIS byr stort sett på ulogiske, lange og mange klikkesekvenser for å få sett eller gjort de enkleste ting. Det er veldig upraktisk, og de skarve årstimene som er avsatt til å ta vare på mine 30 kontaktelever forsvinner fort. Det kunne jeg kanskje ha klart å le av og ta litt lett på, om det hadde vært eneste konsekvens. Jeg vet jo at barnesykdommer finnes, også for dataprogrammer. Men det må vel snart betegnes som konfirmantsykdommer, når man tar med i betraktningen at programmet skulle vært ferdigstilt i 2016.

Men jeg klarer ikke å smile overbærende og vente på denne sikten som du snakker om, Fylkesdirektør. For jeg ser at skolen min spises opp innenfra, nettopp på grunn av VIS. Av alle de funksjonene som (mer eller mindre) finnes i VIS, er timetellingen den viktigste. Alt koker ned til antall timer som blir leverte; at elevene får de timene de har krav på, ifølge læreplanen. Vi må nemlig for all del ikke havne i den «uløkka» at vi leverer for få timer, for da kan skolen saksøkes og måtte betale hundretusenvis av kroner i erstatning.

Kvantitet før kvalitet

Skolen min har virkelig prøvd å levere det vi skal. Vi har lagt ny timeplanstruktur: Skoledagen begynner tidligere og slutter seinere, øktene er lengre og lunsjen kortere. Vi har fjernet alle turer som ikke er læreplanpålagte. Ekskursjoner er minimert til det nesten uanselige: Kino, teater, utstillinger, den kulturelle skolesekken – alt er kutta til beinet. Og likevel klarer vi det ikke.

Skolen min ser seg nødt til å ofre kontaktlærertimer. VIS sier at det er viktigere at elevene får nok historietimer enn at kontaktlæreren får snakket med dem, forsikret seg om at de har det bra og hjulpet dem med det de trenger. Skolen min ser seg nødt til å ofre avdelingsmøter og fellesmøter. VIS sier at det er viktigere at elevene får nok religionstimer enn at vi lærerne får samarbeide og sikre at vi fornyer oss, slik Fagfornyelsen ber oss om. Tverrfaglighet, som Fagfornyelsen framelsker, får dårlige vekstvilkår på denne måten. Fagfornyelsen, som er det største og viktigste i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006! VIS sier at kvantitet er viktigere enn kvalitet.

Vi blir tall på et regneark

Jeg er ikke dummere enn at jeg forstår at VIS har kommet for å bli. Men ikke be meg være begeistret for å få «lov» til være med å utvikle dette New Public Management-programmet som reduserer elever og lærere til tall på et regneark! Kanskje er det slik at det blir bra en gang i framtida. Men inntil da, Fylkesdirektør, trenger vi en arbeidsgiver som er på vår side. En arbeidsgiver som gir Visma tyn for å være årevis på etterskudd. En arbeidsgiver som gir oss ekstra ressurser i form av ekstra folk i ledelsen på skolene, slik at avdelingslederne våre kan være faglige ressurser og motivatorer, ikke utslitte kalkulatorer. Vi trenger en arbeidsgiver som gir oss støtte når vi ikke klarer å få til det umulige. Og vi må ha en arbeidsgiver som hjelper oss å prioritere kvalitet framfor kvantitet.

