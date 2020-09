At Norge skal ta imot 50 flyktninger fra Morialeiren, er ikke nok

DEBATT: Sandnes kan alene ta imot både 50 og 100 fra den brannherjede Morialeiren.

Regjeringen har bestemt seg for å hente 50 av de 13.000 flyktningene i Moria til Norge. Sandnes alene kunne ta imot både 50 og 100 av dem, skriver Heidi Bjerga. Andre kommuner i hele landet vil også bidra. Foto: Alkis Konstantinidis, Reuters/NTB scanpix

Heidi Bjerga Sandnes SV

Tenk deg at du bor i en overfylt leir i Hellas med 13.000 flyktninger. Tenk deg at 5000 av dem er barn. Tenk deg at det bryter ut brann. Tenk deg at politiet setter opp sperringer slik at du ikke kommer deg vekk bra området og inn til bebyggelsen i området for å ta vare på deg selv og dine barn.

Tenk deg for en belastning det er for et øysamfunn hvor det bor totalt 86.000 innbyggere hvis de må ta imot alle 13.000 flyktninger som nå står uten plass å bo.

Dette er situasjonen på Lesvos akkurat nå.

Tenk deg Randaberg

I Randaberg kommune bor der nå 11.271 personer, med stort og smått. Tenke deg at det oppsto en brann der, og alle måtte flykte uten å få med seg noe. Tenkt deg at alle mista hus og alt de hadde, men klarte å berge seg og sine.

Hva ville vi gjort da? Sendt ut politi for å hindre dem i å krysse kommunegrensene? Eller ville vi sørget for at de fikk akutthjelp. Og forsikret dem at de ville få både mat, husly og hjelp til å komme seg på beina igjen.

I Norge har vi kapasitet til å hjelpe. Alle fra Randaberg ville fått hjelp til å finne et sted å bo. Alle ville blitt tatt vare på, fått nødvendig helsehjelp, og vi hadde sørget for at barna fikk anledning til å komme seg raskt i barnehage eller på skole slik at hverdagen deres kunne gjenopprettes så raskt som mulig.

Mennesker skal ikke sove på asfalt. Foto: Petros Giannakouris, AP/NTB scanpix

Lesvos’ situasjon

Innbyggerne på Lesvos har ikke kapasitet til å gi nødvendig hjelp til flyktningene. De er allerede utslitt og har vært under press i lang tid fordi de ikke har fått nødvendig bistand fra Europa til å ivareta lokalsamfunnet, samtidig som de har vært base for en av de største flyktningleirene i Hellas.

Hva må vi gjøre? Jo, nå må vi stille opp. Både for flyktningene som trenger akutt hjelp, og for Lesvos som trenger avlastning.

#50erikkenok

Sandnes, som har omtrent like mange innbyggere som øya Lesvos, bør stille seg sammen med kommunene som nå sier de kan ta imot flyktningene. Vi trenger ikke ta alle 13.000, men hva med 50 til Sandnes? Eller 100? Vi har kompetanse hos våre ansatte, vi har kapasitet og ikke minst så har vi hjerterom. I 2017 bosatte vi 145 nyankomne flyktninger.

Nå er det vår tur. I mars foreslo jeg i kommunestyret at Sandnes skulle gi beskjed til regjeringen at vi ønsket å bosette flere flyktninger enn regjeringen har vedtatt. Dette fikk dessverre ikke flertall. Men kommunestyret vedtok enstemmig at Norge bør støtte opp under en relokalisering av de mest sårbare menneskene i leirene, til områder der de humanitære behovene bedre kan ivaretas.

Etter brannen i Morialeiren må vel Sandnes være et aktuelt område for relokalisering av sårbare flyktninger, eller hva?