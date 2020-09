Kunstinnkjøp i Stavanger kommune: Det faglige svekkes, og politikerne skaffer seg mer makt

DEBATT: Flertallspartiene styrer mot at kommunens innkjøp av kunst kan bli nedprioritert. Det kunstfaglige blir også svekket.

Publisert: Nå nettopp

«Kunst er faktisk et fag, og kommunens innkjøp bør gjøres av folk som har greie på det», skriver Ingebjørg S. Folgerø (H). Mandag vedtar Stavanger kommunestyre nye retningslinjer for kommunens innkjøp av kunst, og der svekkes det kunstfaglige, mens politikerne får mer makt. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Ingebjørg S. Folgerø Kommunestyremedlem i Stavanger (H)

Den «europeiske kulturbyen» Stavanger vedtar i mandagens kommunestyremøte å gjøre byens kunst til en salderingspost i framtidige kommunebudsjetter. Jeg har hatt stort håp om gode nye regler for kunst i det offentlige rom, men nå kan det bli verre enn før.

Politikere som kunstvelgere

Jeg er politisk medlem av kommunens kunstutvalg, og det er en underlig affære. Av fem stemmeberettigete medlemmer i utvalget, er tre politikere. Vi beslutter hvilke kunstverk som skal kjøpes inn til skoler, barnehager, idrettshaller og andre kommunale bygg. Jeg sier ikke at det er noe i veien med kunsten som er innkjøpt. Mitt anliggende er at noen få, temmelig vilkårlig utvalgte politikere har direkte innflytelse på innkjøpene til Stavangers kunstsamling og på hva vi henger på veggene i kommunale bygg.

Hvem av innbyggerne ville spørre f.eks. meg om hva de bør kjøpe inn og henge over sofaen? Jeg gjør det ikke selv, engang, jeg spør gode gallerister og andre fagfolk før jeg kjøper kunst. Kunst er faktisk et fag, og kommunens innkjøp bør gjøres av folk som har greie på det.

Høyre har foreslått en vesentlig endring: Vi trenger et faglig kunstutvalg med kunstfaglig flertall, hvorav flere er eksterne, helst også noen dyktige fagfolk fra andre byer. Politikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt (UKIS) skal bare sette klare retningslinjer for fagfolkene.

Flertallspartiene vil noe annet. De vil at en politiker fra UKIS skal lede kunstutvalget, og sier ingenting om hvem som skal ha flertall i utvalget. Og den politiske representanten får mulighet til å anke beslutninger inn til UKIS, hvor bare politikerne bestemmer. All respekt for mine mange dyktige politikerkolleger, men de færreste av oss har kunstfaglig bakgrunn eller kompetanse.

Det er tusenvis av dommere på tribunene når Viking spiller kamp, men vi velger ikke vilkårlige tilskuere, styremedlemmer eller Vikinghordene-medlemmer som kampdommere. Å være dommer er et fag, og man må gå gradene for å få dømme i Eliteserien. Det samme burde gjelde valg og innkjøp av byens kunst.

Pengene kan forsvinne

I dag er det faste regler for hvor mye som skal brukes til kunst når kommunen bygger: To prosent av entreprisekostnader i byggeprosjekt, maks én million kroner. Administrasjonen foreslår å endre dette til én prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett, og å løsrive midlene fra de enkelte byggene, slik at utvalget kan se på byen som en helhet, inkludert uterommene. Supert forslag!

Men flertallspartiene Ap, SV, Sp, Rødt, FNB og MDG vil ikke det. I stedet for en fast andel, vil de gjøre bevillingene til en del av den årlige budsjettdiskusjonen. Da vet vi hva som skjer: Kunst er en enkel post å redusere. Den gir ingen øyeblikkelig nesteårseffekt for verken skolebarn, skatteinngangen eller folkehelsa. Dermed kan kunstinnkjøp til det offentlige rom «utsettes til bedre tider».

Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand har faste ordninger for å sette av midler over investeringsbudsjettet til kunstprosjekter. Andelen varierer mellom byene, men man tar ingen årlig omkamp om pengene. Skal kulturbyen Stavanger virkelig la kunsten ende i bøtta for ting vi gjerne skulle gjort, men ikke akkurat i år?

Byen savner fortsatt de rustne mennene på Sola. De er et godt eksempel på at god kunst gjør noe med oss. Vi trenger kvalitetskunst rundt oss for å få de gode opplevelsene, livlige debattene og de nye tankene.

