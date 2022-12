Vær noen å snakke med

DEBATT: Jeg opplever at søkelyset vi har på psykisk uhelse og selvmord ofte går i den samme fellen – det legger mye av ansvaret på den som alt står i uråd.

– Jeg tror ikke det hjelper å prate om å prate om, om ingen lytter, ingen inngår i samtale, ingen snakker tilbake, skriver Thomas A. Ims.

Thomas A. Ims Stavanger

Det er litt over to år siden nå, i mørket lyser ansiktet til Erik Thorstvedt opp, han stirrer alvorlige på meg og spør meg «Har du sjølvmordstankar? Da må du snakke med nokon og få hjelp». Det er fra Helse-Vest sin kampanje hvor alvorstunge ansikt av lokale kjendiser rettet søkelyset på selvmordstanker. «Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.» sto det. Jeg gikk hjemover og tenkte på det som ble denne kronikken. Tenker på venner som begikk selvmord, de snakket jo med noen?

Jeg føler jeg kan høre den metaforiske isen under føttene mine klage under vekten av ordene jeg sjonglerer rundt i hodet. Hvordan skal jeg kunne formulere meg riktig om noe så sårt, men jeg hopper i det. Jeg opplever at søkelyset vi har på psykisk uhelse og selvmord ofte går i den samme fellen – det legger mye av ansvaret på den som alt står i uråd.

Et samfunnsproblem, burde ha samfunnet som sentralt i sin løsning, og samfunnet er oss. Og om en gikk inn på kampanjen til Helse Vest kunne en lese at kommuneoverlegen i Karmøy også tenkte på det «(…) vi har eit felles samfunnsoppdrag, alle vi som jobbar med menneske, anten det er i skule- eller helsesektoren, på arbeidsplassen, i frivillige organisasjoner og generelt der folk møtest. Alle har eit ansvar for å bry seg og om å sjå kvarandre.»

Gode lyttere

Misforstå meg altså riktig, det er viktig å snakke om det. Viktig å være åpen om psykisk helse, viktig å snakke om selvmordstanker. Viktig å normalisere at det er noe vi alle kan kjenne på, viktig å fjerne tabu og stigma. Jeg ber ingen tie, tvert imot. Men jeg tror ikke det hjelper å prate om å prate om, om ingen lytter, ingen inngår i samtale, ingen snakker tilbake. Jeg savner ofte søkelyset på å bli gode lyttere, gode spørrere, gode samtalepartnere. Om en spør «Har du selvmordstanker?» og den andre svarer «Ja», om alt vi da kan si er «Snakk med noen», hvor langt er vi da? Hvem skal være denne noen om ikke deg og meg?

Det er i hverdagen i våre sosiale relasjoner eller mangel på slike noe må gjøres.

Stillheten blir høylytt

Jeg har opplevd hvordan noen av og til deler sine utfordringer på sosiale medier og løftes opp med støtte i kommentarfeltet. Flere har senere delt at det nesten ble tyngre etterpå når alle vet de har det vondt og vanskelig. Når det utover likes og kommentarer forblir som det var, men litt verre, for alle vet – og er stille. Som om stillheten blir høylytt.

Krisetelefoner, og helsetilbud er jeg sjeleglad for at finnes, men det er akutte tilbud og sjeldent løsninger på problemer i lengden. Problemene ligger i hverdagen, ofte i det sosiale og mellommenneskelige. Det er i hverdagen i våre sosiale relasjoner eller mangel på slike noe må gjøres.

Når ulykken først er ute, når noen tar sitt eget liv, syns jeg vi skylder dem, oss selv, og samfunnet å ta lærdom av det. Uten å legge skyld, eller peke fingre, spørre oss selv hva vi vil gjøre for at noe slikt aldri skal skje igjen. Tørre å snakke om det vi kan bli bedre til, i stedet for å redusere selvmordet til produktet av irrasjonell uhelse som om det skjedde i et vakuum.

Snakk, lytt og spør

Det beste er vel om vi snakker sammen, lytter, og spør, lenge før selvmordstankene er tenkt. Vi kan ikke la psykisk helse og tilhørighetsfølelse ene og alene være noe som dekkes av skolene, idretten, eller bli et offentlig helsetilbud. Sistnevnte systemer kan ofte være krevende nok selv om en har det greit. Havner en utenfor skole og idrett kan veien fra utenfor til innenfor være vanskelig alene. Vi må slutte å la det å ha det tungt være ekstra tungt, som om vekten av stempelet tidvis truer med å bli et punktum.

Siste gang jeg så min beste venn i live lo jeg litt av en stor stabel av uåpna brev han hadde, og spurte om han hadde en fast dag han åpnet posten? Etterpå har jeg innsett at brevene var regninger, inkassovarsel og -krav. Jeg sier ikke det var grunnen til at han tok det valget han tok, men en del av et komplekst bilde var det nok. Jeg mener jo ikke at vi skal henge ansvaret på enkeltpersoner, men jeg vet med meg selv at hadde jeg lyttet litt mer der og da, spurt noen spørsmål, tatt en prat med han den dagen om de brevene kunne alt ha vært annerledes. Akkurat som at så mange andre i hans liv kunne ha tatt en lignende prat. Jeg mener ikke noen hadde ansvar, ei skyld, men det viser hvor mye håp det kan ligge i et lite spørsmål om noe stort, eller store spørsmål om noe lite. Få ord trengs for å gjøre en forskjell. Ingen har skyld, fordi alle kunne ha gjort noe, og derfor bæres ansvaret på en måte på summen av oss, som et samfunn.

Tåle det vonde

Som Erik Thorstvedt sa til meg for to år siden, som Kristoffer Joner gjentok neste dag, og Alexandra Gjerpen uken etter «Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv», men i tillegg skal vi lytte, og spørre, og ikke bare om det som er vondt, eller vanskelig, men det som er godt. Og når det vonde er der, så skal vi tåle det, og ikke bare henvise til helsevesenet eller krisetelefoner. Om en spør «Har du selvmordstanker?» og den andre svarer «Ja», våg å være den «noen» som kan snakkes med.