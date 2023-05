På tide med nivådeling i norskfaget på videregående

DEBATT: Mange elever føler at undervisningen enten er for lett eller for vanskelig, og likevel får alle elevene lik undervisning.

Vi i Rogaland Unge Høyre mener at det er på tide å innføre prøveordninger med nivådeling i flere fag.

Kornelius Vold 1. nestleder Rogaland Unge Høyre

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er ikke bare problematisk for de elevene som synes undervisningen er vanskelig, men også de som har behov for mer utfordring. Derfor vil Unge Høyre ha fritt nivåvalg i flere fag, så du får velge et nivå på undervisningen tilpasset akkurat deg.

Trygg mestringsarena

Skolen skal være en trygg mestringsarena. Det skal være et sted som gir håp for fremtiden og et sted for læring og læringsglede. Dessverre er ikke dagens skole bra nok. Norske politikere bevilger mer penger enn de fleste andre land til skole, samtidig som den norske skolen reproduserer sosiale forskjeller og skaper et større skille mellom gutter og jenter.

Det er et problem, både for de flinkere og for de svakere elevene, at undervisningen ikke er mer tilpasset hvert enkelt nivå.

I tillegg ser vi at skolen ikke er godt nok tilpasset samfunnets og elevenes behov. Vi i Rogaland Unge Høyre mener at den norske skolen kan bedre! I ethvert klasserom finner man elever som ikke får nok utfordringer av læreren, og man finner elever som har falt av undervisningen for lenge siden.

Frihet til å velge selv

Alle elever lærer i ulikt tempo og er gode på ulike ting. Derfor gir det ikke mening at alle elever skal lære alle fag på samme måte. Det er et problem, både for de flinkere og for de svakere elevene, at undervisningen ikke er mer tilpasset hvert enkelt nivå. I verste fall fører det til at elever ikke fullfører videregående skole. Fritt nivåvalg handler om å gi elevene friheten til å velge selv.

Vi har allerede fritt nivåvalg på ett fag på videregående skole, nemlig i matematikk, hvor man kan velge mellom 1P og 1T. Vi i Rogaland Unge Høyre mener at det er på tide å innføre prøveordninger med nivådeling i flere fag. Eksempelvis er en slik ordning fult mulig i norskfaget, der det per dags dato er et stort fokus på diktanalyse og nynorsk rettskrivning.

Studiespesialiserende skal forberede elevene til studier, men alle studier har ikke et like stort behov for nynorsk og diktanalyse. I norskfaget vil en praktisk del bestå av norsk det er stort behov for i arbeidslivet. Dette innebærer det å lese og skrive søknader, CV, faglige tekster, arbeidsinstruksjoner og enkle faglige analyser.

I teoretisk norsk skal undervisningen bestå av blant annet diktanalyser, litteraturanalyser og språk- og litteraturhistorie. Motstanderne av fritt nivåvalg mener at dette kommer til å føre til dårligere selvfølelse blant de som synes faget er vanskelig. Det er nettopp de som sliter med dagens undervisning som nettopp vil tjene på en nivåinndeling.

Ved å være i en gruppe med mennesker på likt nivå, kan læreren gå fram i det tempoet elevene trenger. Dette gjør også at læreren får sett bedre hvordan elevene ligger an i faget. For oss i Rogaland Unge Høyre er det viktig at skolen tilrettelegger seg eleven, og ikke motsatt. Vi vil ha verdens beste skole – en skole hvor elevene får velge mer selv, får undervisning tilpasset sitt nivå, og hvor alle unge har mulighet til å få til akkurat det de vil.