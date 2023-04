Tvangsmulkten for «hotellhullet» burde aldri vært stoppet

DEBATT: Jeg leser med nærmest forferdelse at Utvalg for by- og

samfunnsutvikling i Stavanger kommune har satt en foreløpig

stopper for tvangsmulkten på 2.500 kroner dagen for

«hotellhullet» i Tanke Svilandsgate.

Hvor mange måneder og år skal kommunen eventuelt vente før det kommer en ny tvangsmulkt? Hvor lenge skal utbyggerne få gjøre akkurat som de vil?

Steinar Lyse Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Og videre – som ikke dette var nok – skal utbygger få tilbakebetalt ca. 340.000 kroner. Her snakker vi om det som nå – med rette – har fått navnet Stavangers svarte hull. Et område der offentlig fortau og sykkelfelt har vært borte i 8–9 år. Vi snakker dessuten om utbyggere som like lenge har latt være å sette i stand

trafikkområdene rundt hullet – eller måkereiret om du vil.

Når en utbygger går i gang med å grave et hull må man – som det også blir sagt – forvente at utbygger(e) gjør noe. Ikke bare bokstavelig talt lar det ligge. Jeg føler virkelig med de som bor og har bodd i dette området. Er det mulig å stole på slike utbyggere? Det sies at tvangsmulkten kan komme tilbake hvis framdriften i prosjektet er dårligere enn forventet. Framdriften i prosjektet er allerede særdeles kritikkverdig. Det har som sagt allerede gått 8–9 år uten at noe har skjedd.

Hvor mange måneder og år skal kommunen eventuelt vente før det kommer en ny tvangsmulkt? Hvor lenge skal utbyggerne få gjøre akkurat som de vil?

Når også Statsforvalteren har konkludert med at kommunen har sitt på det tørre når det gjelder tvangsmulkt, må vel dette i klartekst si at tvangsmulkten bør fortsette.

Det sies videre at utbygger bør få en utstrakt hånd. En utstrakt hånd til utbygger(e) som ikke gjør noe annet enn å utsette og utsette? Det er kommunevalg til høsten, og noen av partiene – Høyre og Venstre – går inn for å stoppe tvangsmulkten og tilbakebetale 340.000 kroner. De samme partiene ønsker å overta styringen av Stavanger kommune. Hva skjer hvis disse partiene får makten i Stavanger? Vil vi se at grådige og kyniske utbyggere får boltre seg akkurat som de vil? Vil vi se et kommunestyre som kommer med stadig nye håndsrekninger til de «stakkars utbyggerne». I så fall. Skremmende og illevarslende – spør du meg.