Takk Pia, Vanessa og Synnøve for provokasjonen og for viljen til å skifte mening!

DEBATT: Tusen takk for debatten og ja takk til mer. Det er godt å bli provosert – spesielt om det øker bevisstheten om viktige tema og løfter blikket vårt mot helseutfordringer vi trenger nye løsninger til.

Siri Abrahamsen takker Synnøve Skarbø (t.v.), Pia Tjelta og Vanessa Rudjord for å ha startet en viktig verdidebatt.

Siri Abrahamsen Gründer av Gleding, forfatter og foredragsholder

Jeg er klar for flere verdidebatter. Jeg mener at engasjement er sunt. Og det er nyttig å utvide perspektivene og kjenne hvilke verdier som rår.

Takk til Pia, Vanessa og Synnøve for å ha reist denne debatten. Takk til alle som involverte seg og brukte stemmen sin. Oppmerksomheten rundt kvinnehelse har fått enorm rekkevidde fordi en trio uttalte seg klønete og mikset ting som ikke skal mikses. Nok et bevis på at det er aldri så galt at det ikke er godt for noe.

Hva er viktig for oss?

Dette handler om samfunnet vårt, verdiene våre og ikke minst hva vi viser er viktig overfor barn og ungdom. At mange voksne bruker heftige filter på profilene sine er en ting, at jenter ned i ung alder fyller leppene sine med injeksjoner, er gjerne en konsekvens? At Kim Kardashian har 330 millioner følgere uten å kunne si noe viktigere enn at hennes beste egenskap er at huden holder godt på sminken gjennom natten, er noe bekymringsfullt.

Jeg liker på en måte tanken på at alle kan få uttrykke seg og skape engasjement på sosiale medier – samtidig ser vi at det kan ha en noe uheldig smitteeffekt. Kanskje det er på tide å rydde litt i hvem man gir plass til i hverdagen sin? Kanskje vi blir mer påvirket enn vi liker å tro?

Vi trenger gode forbilder

Jeg håper vi fremover kan engasjere flere kvinnelige rollemodeller som skaper nye løsninger i samfunnet. Kvinner som starter og leder bedrifter som gjør verden bedre, som tar vare på familien sin, som forsker og studerer og deler av sin kompetanse. Også håper jeg at mediene gir dem plass, og at vi følger dem som gjør oss godt, de som fremmer verdier vi ønsker mer av. Det er nemlig slik vi gir disse menneskene mer makt.

Vi er så mye mer enn hud og hår. Jeg er klar for å skape andre verdier og gi barna våre en verden som er god å leve i, med eller uten rynker.

