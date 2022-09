Trenger vi ikke nå snart krigsfilmer av en annen type?

DEBATT: Å påstå at historien om krigsseilerne har vært nedtont eller glemt, er urimelige påstander og må springe ut av generell historieløshet. Og hva med å fornye krigsfilmsjangeren litt?

Nå begynner det vel å bli nok av filmer med hovedvekt på eksplosjoner og skyting? For mellom juni 1940 og nedbrenningen av Finnmark i 1944, var det sjelden åpne kamper i Norge. Bildet er fra en pressekonferanse om filmen Krigsseileren.

Debattinnlegg

Arild Vøllestad Stavanger

Filmen «Krigsseileren» har fått gode kritikker, med rette. Da jeg nylig så den, rystet den opp i mitt kjennskap til dette dramaet. Men krigsseilernes historie har ikke vært ukjent. Informasjon om krigsseilerne finnes i mange folkelige kanaler. Jeg begynte på skolen i 1958, og i den historieboken som vi fikk i 4. klasse, og som antagelig ble brukt over store deler av landet, var det et sitat fra Churchill eller Roosevelt om at den norske handelsflåtens innsats var avgjørende for den allierte seier.

Men nå begynner det vel å bli nok av filmer med hovedvekt på eksplosjoner og skyting? For mellom våpenstillstanden i juni 1940 og nedbrenningen av Finnmark fra høsten 1944, var det sjelden åpne kamper i Norge. Sånn sett ville filmer fra dagliglivet fra okkupasjonsårene være mer interessante.

Helt på linje med sitatet fra statssekretær i det britiske departement for krigstransport Philip Noel Baker, som kom opp på lerretet på slutten av filmen. I andre halvdel av 1960-tallet kom journalist Per Hansson med boken «Hver tiende mann måtte dø», og boken fikk bred omtale den gang. Midt på 1990-tallet sendte NRK serien «Evig heider skal dei ha», med Magne Misje som programleder.

De banner for mye

Gjennom mange tiår har det dukket opp debatter rundt Nortraship-skandalen. I seinere år har Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet i Kristiansand vært rimelig god kjent. Og sikkert mye annet som har gått under min radar.

Men filmen «Krigsseileren» engasjerte på en særegen måte. Det kunne merkes ved at publikum ble sittende mens rollelisten rullet over skjermen, vanligvis pleier folk å reise seg i hui og hast. En styrke ved filmen er at den ikke slutter i 1945, men følger de lange skygger over familieliv og helse helt frem til 1972.

Mitt inntrykk er at miljøskildringene er gode, men filmen inneholder ubegripelig mye banning. Jeg tar ikke til orde for en søndagsskoleaktig retusjering av virkeligheten, da ville mye kunst forsvinne. Men jeg har gjennom livet truffet en del sjøfolk, og aldri hørt noen banne slik som i denne filmen. Jeg opplevde det som stigmatiserende for sjøfolk på 1940-tallet – stikk i strid med filmens formål. Slik at eventuell påberopelse av kunstnerisk frihet her lett vil snuble i egne bein.

Vil ha mer stille krigsdrama

Vi trenger filmer fra okkupasjonsårene av en annen type. Selv 77 år etter dens slutt er interessen for andre verdenskrig forbløffende stor i Norge. Men nå begynner det vel å bli nok av filmer med hovedvekt på eksplosjoner og skyting? For mellom våpenstillstanden i juni 1940 og nedbrenningen av Finnmark fra høsten 1944, var det sjelden åpne kamper i Norge. Sånn sett ville filmer fra dagliglivet fra okkupasjonsårene være mer interessante.

Hvilke valg sto folk overfor? Hvordan oppfattet de situasjonen? Hva tenkte de i perioden fram til USA kom med i desember 1941, frem til det tyske nederlaget ved Stalingrad vinteren 1943? Lenge tydet mye på at Tyskland ville vinne krigen. Historiker Hans Fredrik Dahl er blant dem som har påpekt at norsk okkupasjonshistorie ofte er filtrert gjennom inntrykkene fra seierens time i mai 1945. Det er forståelig, men det dekker ikke stemningen gjennom alle de fem årene. En filmatisering av årene foran kan bli mindre heroisk, med dilemmaer og kompromisser. Men samtidig mer relevant med tanke på de orienteringsvansker vi opplever i dagens verden.