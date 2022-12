Arbeiderpartiets ferjemani viser at dei misforstår distrikta

DEBATT: Marte Eide Klovning er uroa over Høyre sine manglande gratisferjer, det ho burde vore uroleg for er den tilbakemeldinga næringslivet i Rogaland gjev regjeringa.

Gratisferjer er som eit ørlite plaster å rekna for eit Distrikts-Norge som kan komma til å blø arbeidsplassar som følge av regjeringas politikk, hevdar innsendaren.

Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant for Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Utsira-ordførar Klovning brukar eit heilt innlegg på å fortelje kor leit det er at Høyre i sitt alternative budsjett ikkje har gått inn for gratis ferje til nokre av våre kystsamfunn. Når det er sagt, reduserer Høyre dei generelle ferjeprisane like mykje som regjeringspartia gjer i sine budsjett. For oss er det ikkje ei prioritering å plukke ut eit kommunikasjonsmiddel for enkelte område og gjera desse gratis, medan andre, som også er avhengige av kollektiv transport, må betale for dette.

Viktigare kampsaker

Vi ser at representanten meiner gratis ferjer til enkelte øysamfunn er den beste og viktigaste distriktspolitikken dei har å skilte med. For Høyre er det langt viktigare å sjå til at verdiane som vert skapt i distrikta kjem distrikta til gode. Det er grunnen til at vi har sett handbrekket på både for skattlegging av kraftressursane våre og skatting av laksenæringa, med den innretninga regjeringa legg opp til. Berre på desse to områda har til no verdiar for fleire milliardar sett på bremsene i Distrikts-Norge. Her må vi ha betre prosessar der næringane sjølv vert høyrt.

Dette og ikkje manglande gratisferjer, bør uroa Klovning. Nær 60 prosent av bedriftene i maritim næring er lite fornøgd med regjeringa sin næringspolitikk. Berre 5 prosent er godt fornøgd. Regjeringa sin skatte- og avgiftspolitikk må ta mykje av skulda for dette. Her er det også verdt å merke seg at det er bedriftene i Rogaland som må bere den tyngste børa med auka arbeidsgivaravgift som regjeringa no pålegg næringslivet. Det blir lite distriktsarbeidsplassar av slikt.

Plaster på eit stor bløding

I ein ekstremt pressa økonomisk situasjon, blir gratisferje som å setje eit ørlite plaster på ei arteriebløding. Med andre ord: Ikkje særleg effektivt. Det same gjeld den manglande satsinga på infrastruktur frå denne regjeringa – her legg Høyre no 620 millionar kroner på bordet for å starte sårt tiltrengte vegprosjekt som næringslivet i heile landet ropar etter. Vi legg også inn store summar for å sikre at nyutdanna lærarar i heile landet skal bli tryggare i si rolle gjennom lærarspesialistordninga, det er viktig for å behalde kompetansen i distrikta. I tillegg legg vi inn innsats i fritidstilbod og kultur, som er viktig for å få gode og livskraftige lokalsamfunn der folk trivst.

Til sist fyller vi på MERKUR-programmet med pengar til straumstøtte, som bidrar til at mange butikkar på dei små øysamfunna overlever. I dette biletet meiner vi AP si satsing på gratis ferjer i distrikta blir ei feil prioritering. Det distrikta treng, er arbeidsplassar og livskraftige lokalsamfunn. Dette vert svekka med regjeringa og SV sitt budsjettframlegg.