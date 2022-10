Banken setter meg i en ufortjent vanskelig situasjon

DEBATT: Nå kjenner jeg meg så irritert, og har skikkelig vondt i hodet etter å ha snakket med kundeveileder fra banken.

Jeg er jo ikke noe luksusfelle-offer, hvorfor er bankene så vanskelige? Ikke bare det, men i tillegg så økte de renten to ganger nå på to måneder med 1 prosent.

Hilde Pettersen Stavanger

Jeg ble arbeidsledig rett før koronapandemien og ba banken om avdragsfritt lån en periode. Jeg gikk arbeidsledig i to år hvor jeg fikk dagpenger fra Nav og avdragsfrihet. Etter disse årene var det slutt på både dagpenger og avdragsfritt lån.

Jeg hadde da ingen inntekt, men utgifter på 17500 i måneden. Heldigvis hadde jeg spart opp en buffer for vanskelige tider, så jeg klarte meg noen måneder. Jeg fikk meg en sommerjobb til slutt, som varte i fire måneder. En kjekk jobb men veldig dårlig betalt, så jeg gikk rundt 2000 kroner i minus hver måned, men det var likevel en inntekt.

Underveis var det mye søking på jobber, men ingen napp. Etter sommerjobben søkte jeg igjen dagpenger fra Nav, noe jeg heldigvis fikk, men banken vil ikke gi avdragsfrihet. De mente jeg skulle selge leiligheten min, så skulle de se på det. Jeg har aldri misligholdt noe, og alltid betalt det jeg skylder, jeg har ingen forbrukslån og har heller ikke brukt kredittkortet. Leiligheten min er såpass mye verdt nå, at selger jeg den, sitter jeg igjen med to millioner kroner i pluss. Hvorfor skal jeg da søke avdragsfrihet, da trenger jeg det ikke lenger?

Jeg sa til kundeveilederen i banken at hvis jeg solgte så mistet de meg som kunde. Nå tjener de i hvert fall penger på meg og får inn renteinntekter. Ved å selge boligen, forskyver jeg bare problemet. Ja, jeg kan leie eller kjøpe en ny bolig, men de to millionene kommer ikke til å vare så lenge. Jeg kjøper meg bare noen år. Jeg er jo ikke noe luksusfelle- offer, hvorfor er bankene så vanskelige? Ikke bare det, men i tillegg så økte de renten to ganger nå på to måneder med 1 prosent. Jeg skulle ønske jeg kunne bytte bank, men som arbeidsledig er det heller vanskelig.