Det er matproduksjonen vi subsidierer, ikke bøndene!

DEBATT: I Stavanger Aftenblad 26. oktober viser sentrale politiker fra Klepp Høyre at de ikke har forståelsen for hvor alvorlig situasjonen kan bli for norsk matproduksjon dersom vi ikke tar vare på matjorda.

Subsidiene er blant annet, men ikke bare, til for å fremme en produksjon som ellers ville ha gitt enda høyere matpriser til norske forbrukere. Så kanskje er det forbrukerne som får mest nytte av subsidiene?

Arne Sæbø Kleppe

De setter «utvikling» opp mot omdisponering av matjord og sier, om jeg forstår budskapet rett, at det bør være et «bytteforhold» mellom subsidier og avståelse av jord. Klepp kommune er i en særstilling blant de fleste av de norske kommunene; en stor del av arealene i Klepp består av god dyrket jord. Det forplikter når det gjelder å ta vare på og utvikle matproduksjonen.

Jeg mener at det mangfoldige ganger er godt dokumentert og formidlet at vi selv produserer altfor lite av maten vi trenger i Norge; om lag 35 prosent på kaloribasis, når vi regner med at vi også importerer en del av fôret til våre husdyr. Mengde matjord per person minker som følge av at vi har netto nedbygging av jord, og fordi vi blir flere mennesker i Norge.

Vi har tatt nok matjord

Mulighetene for nydyrking av jord er svært begrenset, og det som dyrkes opp i dag er stort sett marginal jord som sjelden gir samme gode jordkvalitet og avling som den aller beste jorda som var førstevalget da oppdyrkingen startet. Derfor har vi ikke råd til å avstå mer dyrket jord enn det vi allerede har gjort.

Når dagens mål er å minimere nedbygging, så burde målet etter min mening faktisk heller være å ta tilbake betydelige deler av jord som er avsatt til utbygging, og på nytt gi det til jordbruket. Politikerne får det til i noen kommuner.

Det blir ofte framstilt som at vi subsidierer bøndene, men det stemmer ikke. Det er den livsviktige matproduksjonen, kulturlandskapet og artsmangfoldet vi «subsidierer», eller rettere sagt betaler for. Jeg tror ikke vi betaler på langt nær for de reelle verdiene som «forbrukes». Bøndene og jorda er «bare» de viktigste verktøyene vi har for å kunne produsere disse godene. Dersom vi mener det er viktig å fortsatt ha norsk matproduksjon, må vi derfor ta vare på både jord og bønder.

Subsidiene er blant annet, men ikke bare, til for å fremme en produksjon som ellers ville ha gitt enda høyere matpriser til norske forbrukere. Så kanskje er det forbrukerne som får mest nytte av subsidiene? I dag er mat fremdeles billig, regnet som andel av våre lønninger, men det samlede pristrykket som norske forbrukere blir utsatt for i dag, er alvorlig for mange. Bøndene er også presset på grunn av høye priser på strøm, gjødsel og andre driftsmidler, og de får sjelden økt prisene på produktene de selger nok og raskt nok til å dekke inn økte kostnader. Mange bønder er derfor, forståelig nok, i tvil om de skal fortsette. De har muligheten til fulltidsjobber i andre næringer, der lønna er høyere og arbeidsdagene langt kortere.

Bygg på uproduktive steder

Krav til driftsmåter i husdyrproduksjonen vil de kommende årene kreve store investeringer hos mange bønder. På lang sikt må imidlertid kostnadene dekkes inn av den samlede inntekten fra salg av produkter og tilskudd (subsidiene). Det som kalles subsidier, er også godtgjørelse for produkter bøndene ikke kan ta betalt for hos oss forbrukere. Skjøtsel av kulturlandskap og bevaring av biologisk mangfold er også produkter som er utrolig viktige for oss, og for naturen vi er helt avhengige av. Stadig flere av oss sitter med en følelse av at det haster med å handle på de nevnte områdene. Det gjelder jordvern, biologisk mangfold og klima. Hver enkelt avskalling av jord og arter kan bety lite, men prosessen går sin gang, og på lang sikt har vi altfor mye å tape. Til utbygging må vi først bruke de store uproduktive arealene som ikke er matproduksjon, og vi bør samtidig redusere negative virkninger av våre arealdisposisjoner på biomangfold.