Vi bør se alle nye spennende kulturprosjekter i sammenheng

DEBATT: Nå skjer det mye på kulturfronten. Flere byggeklosser svever i luften. Nå gjelder det å se det hele samlet, ikke som enkelt prosjekter, men som mulighet for å finne grep til fordel for enkeltinstitusjonene og byen vår – ja hele regionen.

Innsenderen håper byen får en spennende kunstsilo, inspirert av hva Nicolai Tangen fikk til i Kristiansand. På bildet ser vi Mona Vervik, en av naboene til kornsiloene i Stavanger.

Per Th. Grimnes Sivilarkitekt MNAL, Stavanger

Debatt

I regionen er vi mange, 250.000 mennesker, landets tredje største byregion. La oss ta en titt på byggeklossene og så sammenholde dem med det som allerede er på plass.

Byggekloss 1 er nytt Kunstmuseum. «Det er viktig å være ambisiøs og langsiktig når vi sammen skal utforme byens nye plan for visuell kunst og der legge grunnlaget for de neste ti til tjue årene ...» Det uttaler avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland i Stavanger Kunstmuseum, og administrerende direktør Siri Aavitsland i MUST, til Aftenbladet 29. september. Kunstmuseet trenger mere plass og museet vil til sentrum. Mosvannsparken blir for perifer.

Inspirert av Tangens silo?

Kanskje er de inspirert av hva Nicolai Tangen har fått til i Kristiansand, hvor en kornsilo omdannes til et spektakulært kunstmuseum. Her i Stavanger har vi flere ledige siloer, kanskje rives to, men den tredje ønsker Kunstmuseet å disponere, og der innrede en drøm av et museum, sentrumsnært, rommelig og spennende.

Byggekloss 2 er nytt teater. Teatersjef Glenn Kaada er skuffet over at Kommunalutvalget ikke vil rive det gamle teateret. Han vil ha et nytt, topp moderne teater og mener det ikke er plass for det innenfor den såkalte Akropolisvisjonen, om ikke teatertomten frigjøres. Skissene vi har sett så langt, tyder på at han har rett, men hvorfor skal et nytt teater på død og liv ligge i byens kanskje mest trafikkerte veikryss? Det finnes da alternative tomter som for eksempel i området Fiskepiren/Bekhuskaien.

Bussveien kan få ny endeplass

Byggekloss 3 er Nytorget. Det er enighet om at Nytorget skal utvikles, som kulturtorg. Hvorledes det skal skje er en sak som for tiden drøftes høylytt. Allerede har vi her kulturkirken St. Petri, ungdomshuset Metropolis og Rogaland Kunstsenter. Aner vi konturen av en ny vital kulturakse?

I nord Sølvberget, i sør Tou Scene – på en måte sammenkoblet via Nytorget og en stadig mer blomstrende Pedersgate. Nytorget skal utvikles som byens kulturtorg. Bygges det nytt teater i området Fiskepiren/Bekhuskaien og nytt kunstmuseum på Mølleneset, ja da har vi med ett en ny sterk kulturakse fra sentrum inn i byomformingsområdet Stavanger Øst, ofte kalt Urban Sjøfront. Dette er helt i tråd med Sentrumsplanens intensjon om å utvide sentrumstilbudet og vitalisere sentrumsnære deler av Trehusbyen. Kanskje kan et slikt perspektiv bidra til at Bussveien i stedet for å vende i Jernbaneveien, kan følge Kongsgata, Klubbgata og Verksgata frem til Fiskepiren. Det vil i så fall bidra til at hele regionen kobles på.

Slik ser Grimnes for seg at en fremtidig kulturakse fra Sølvberget til Tou Scene kan se ut,