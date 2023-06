Tilfeldighetenes spill, eller meningsfulle sammentreff?

DEBATT: Jørg Arne Jørgensens kommentar om meningsfulle sammentreff, av psykologen Carl Gustav Jung kalt synkronisitet, inspirerte meg til å dele tre egne opplevelser.

På flyet leste jeg en bok om Roald Amundsen. Det viser seg at kapteinen på flyet heter Amundsen og polfareren er avbildet på haleroret. Tilfeldig?

Børre Eduard Werner Oslo

For femten år siden spanderte jeg en øyeoperasjon på min kone, Eva. Hun har hatt briller så lenge jeg har kjent henne. En kort periode brukte hun også kontaktlinser, noe som var noe ordentlig kluss. Det var nye tider nå. En laseroperasjon kunne fikse øynene hennes på noen sekunder, og brilletiden var over.

Den dagen da Eva skulle opereres tar jeg en taxi fra byen og hjem til Bygdøy. Jeg ser på klokken. Den er tolv. Ja, det var nå det skulle skje. Akkurat i samme øyeblikk bremser taxien opp på hjørnet av Bygdøy allé og Drammensveien. Det er en trikk som krysser veien foran oss. Langs hele trikksiden leser jeg teksten «Evas øye». Det var en reklameplakat for en film av en bok med samme navn.

En varslet kattedød

Jeg har alltid vært glad i katter. Da jeg var liten gutt tok jeg med meg en liten kattepus hjem etter en sommerferie på Tjøme. Til min mors fortvilelse. Hun var redd katter. Eva elsker også katter, så da vi fikk hus på Bygdøy, skaffet vi oss en katt. Etter hvert fikk vi to. Gullpus og Mitzi. Min venn Jens Johannsen skrev for noen år siden en bok som het: « Men katten døde først». Dagen etter at jeg hadde fått boken tilsendt ble Gullpus påkjørt og drept rett ved siden av postkassen vår. En måned senere måtte vi avlive Mitzi. Hun hadde fått kreft.

Forfatteren på haleroret

På en flytur ned til huset i Valbonne hadde jeg tatt med meg med Bomann-Larsens bok: Roald Amundsen. Jeg hadde akkurat truffet forfatteren på en filmpremiere dagen før, og gratulert ham med en spennende bok. Flyturen nedover gikk fort i følge med Amundsens på hans ferd over isviddene. Jeg satt akkurat og skrøt av boken til sidemannen, da en høyttaler fra cockpit brøt inn: « Vi går nå inn for landing på Nice Airport. Rett opp stolryggene og fest sikkerhetsbeltene. .......Kaptein Amundsen og hans besetning takker for turen, og ønsker dere en riktig god dag på Rivieraen.» Og ute av flyet så jeg til min store overraskelse at Roald Amundsen var avbildet på haleroret.