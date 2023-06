Flytting gir flere kraftledninger, ikke færre

DEBATT: I et debattinnlegg i Aftenbladet 16. juni skriver Andres S. Hatløy at det blir feil å plassere to transformatorstasjoner mellom Stokkavatnet og Hålandsvatnet, og foreslår flytting.

Inge Lunde Prosjektleder i Lnett

Det er planlagt én transformatorstasjon ved eksisterende stasjon nær Stokkavatnet, og stasjonen kan ikke enkelt flyttes uten store konsekvenser. Lnett forstår at det å bygge nytt strømnett gir konsekvenser, og derfor utarbeides det fagrapporter og konsekvensutredning, og det er dialog med kommuner og alle får gi sine innspill flere ganger i prosessen fram til endelig konsesjon.

Det er vurdert åtte ulike plasseringer av nye Krossberg transformatorstasjon, og det er flere årsaker til at transformatorstasjoner planlegges nær eksisterende stasjon. For det første må transformatorstasjoner ligge nær forbruket av strøm i det området den skal levere strøm til for å unngå å bygge mer strømnett enn nødvendig. Det er husholdningene som står for vel halvparten av strømforbruket som ligger under Krossberg. 35 prosent av forbruket er handel og offentlig virksomhet, mens 6 prosent av strømforbruket brukes av industri. Den foreslåtte plasseringen av Krossberg stasjon ligger sentralt i det området den vil forsyne.

Hvis du flytter en transformatorstasjon vekk fra eksisterende plassering, så må alle kraftledninger følge med, inkludert jordkablene. Flyttes stasjonen til Mekjarvik, som foreslått i innlegget, så må det gå kraftledning mellom Forus og Mekjarvik, og deretter må det gå flere kraftledninger mot Madla og Stavanger sentrum. En kan sammenligne det med å flytte Motorveien vekk fra Stavanger slik at alle bilene fra Forus først måtte kjøre til Mekjarvik, og deretter tilbake til Stavanger.

Statnett har allerede en stasjon på Forus i dag, og den skal fornyes. Dersom Krossberg ble plassert tett på stasjonen på Forus, så ville det medført at Lnett måtte bygge mange kraftledninger nordover mot Stavanger. Altså motsatt effekt av det Andres S. Hatløy ønsker.

Regionalnettet, «fylkesveiene» i strømnettet, må oppgraderes på grunn av alder. Samtidig gir oppgraderingen rom for framtidig vekst og overgang fra fossil energi til fornybar energi ved at kapasiteten i strømnettet blir doblet eller tredoblet. Lnett har næringskunder som trenger mer strøm, og bare venter på at strømnettet i Stavanger og Randaberg skal bli forsterket med blant annet nye Krossberg og Lnett sine prosjekter i dette området.

Å legge kraftledningene i bakken øker kostnaden for kraftledningen 2–5 ganger avhengig av blant annet omgivelser og grunnforhold. Derfor er det nasjonale retningslinjer som sier at kraftledninger i regionalnettet og transmisjonsnettet som hovedregel skal bygges som luftlinje. For distribusjonsnettet, «kommunale veier» i strømnettet, er det som oftest jordkabel som benyttes fordi kostnadene er lavere og forskjellen mellom luftlinje og jordkabel mindre.

Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for at alle får strøm, der de trenger den og når de trenger den. Det er nettleien vi alle betaler som dekker kostnader med investeringer for å oppgradere strømnettet.

Vi ønsker å bygge mest mulig nett for pengene, samtidig er det mange dilemma som må veies opp mot hverandre for å ivareta samfunnets ulike interesser.