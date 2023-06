Barna fortjener en mobilfri skole, det vil KrF gi dem

DEBATT: Mobiltelefoner ødelegger for oppmerksomhet, læring, relasjoner og aktivitet. Hvorfor vil Høyre da ha mobiler på skolene?

Å innføre mobilfri skole i Norge er et gratis tiltak som vil bedre elevenes karakterer og psykiske helse.

Olaug Bollestad KrF-leder

Stortingsrepresentant Margret Hagerup fra Høyre skriver I Stavanger Aftenblad 19. juni at «mobilbruk med vett og forstand må være helt greit i skolen». Påstanden blir ikke dokumentert og avslører en naiv holdning til barn og unges mobilbruk.

Smarttelefonen er som en svært kraftfull og fleksibel sveitserkniv, med et utall av bruksområder og potensielt stor nytteverdi. Men den skaper også avhengighet og distraksjon. Selv vi voksne har problemer med å konsentrere oss om en tankerekke når vi stadig avbrytes av e-poster, tekstmeldinger og varslinger, til tross for at vi som er over 25 år har en fullt utviklet fremre del av hjernen som hjelper oss til å holde oppmerksomheten og motstå fristelser. For et barn er det enda vanskeligere.

Bedre helse og karakterer

Smarttelefonen gir dessuten tilgang til sosiale medier, som barn er storforbrukere av og som vi nå vet har en sterk sammenheng med psykiske problemer blant barn, særlig for jenter. Terskelen for mobbing blir også lavere når kommunikasjonen skjer digitalt, fordi vi da mister den modererende effekten av kontakt ansikt-til-ansikt.

Hele ni av ti 9-11-åringer i Norge har egen mobil og halvparten av alle niåringer er på sosiale medier.

I Norge er det opp til hver enkelt skole om mobilbruk skal være tillatt i skoletiden. Hva sier forskningen om mobilbruk på skolen?

Forsker Sara Abrahamsson ved Norges Handelshøyskole (NHH) har nylig gjennomført en studie som slår fast at ungdomsskoler med mobilforbud har betydelig mindre mobbing og bedre karakterer enn skoler som tillater mobilbruk.

Særlig jentene opplever bedre karakterer og mindre mobbing når mobilbruken i skoletiden opphører. Det stemmer overens med forskningen som viser at sammenhengen mellom unges bruk av sosiale medier og dårligere psykisk helse er særlig sterk for jenter. Gjennomsnittskarakterene øker betydelig, særlig jenters karakterer i matte. Abrahamssons studie viser at mobilforbud på ungdomsskolen øker sannsynligheten for at jentene velger et studieforberedende program på videregående skole.

Distraherer selv i lommen

En studie fra 2013 ledet av professor Rune Kromsvik ved Universitetet i Bergen fant at det er de svakeste elevene som bruker mest skoletid på sosiale medier og dataspill.

Forskning fra andre land bekrefter disse funnene, både når det gjelder læring og relasjoner. PISA-undersøkelsene viser en kraftig økning i elever i hele OECD-området som sier de er ensomme på skolen fra 2012, da kombinasjonen av smarttelefoner og sosiale medier kom for fullt.

Forskere ved London School of Economics så nærmere på effekten av mobilforbud på skoler i fire engelske byer i 2015. De fant at elevenes eksamensresultater ble betydelig bedre etter at et mobilforbud var innført. Bedringen handlet primært om at de svakeste elevene gjorde det bedre.

I en studie fra USA ble elever delt opp i grupper som enten hadde smarttelefonen på pulten, i lommen eller sekken eller i et annet rom. Ingen av disse gruppene hadde en aktiv mobilbruk, bare en bevissthet om at telefonen var i nærheten. Studien konkluderte med at jo nærmere telefonen var, jo dårligere presterte de på tester. Bare det å ha telefonen i lommen ødela for elevenes prestasjoner.

KrF vil ha mobilfri skole

En dansk studie fra 2020 sammenliknet seks skoler på 4–7. trinn som innførte mobilforbud i fire uker med seks skoler hvor mobilbruk var tillatt. Studien konkluderte med betydelig økt fysisk aktivitet i friminuttene i skolene med mobilforbud, sammenliknet med skolene der mobilbruk var tillatt.

Et nasjonalt mobilforbud i skolen kan med andre ord være et helt gratis tiltak for å løfte skoleresultatene, særlig til de svakeste elevene, redusere mobbing og utenforskap og gi mer fysisk aktivitet i friminuttene. Derfor vil KrF fremme et forslag om dette i Stortinget.

MIT-professor Sherry Turkle har sagt at på grunn av smarttelefonene er vi «alltid et annet sted»,. Hvis vi vil at barna skal være til stede, lære godt, få seg venner og være fysisk aktive, bør vi holde smarttelefoner og sosiale medier unna skoletiden.