Havvind og vann­kraft er løsningen!

KRONIKK: At vi har mange og store vannkraftverk, gjør det enklere for Norge å satse på havvind.

Områder i Nord­sjøen som er åpnet for hav­vind.

Ånund Nerheim Leder for havvind, Lyse

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norge har lyst ut sine første områder for havvind i Nordsjøen. 100 år etter vi startet å bygge vannkraften, og 50 år etter oljeeventyret startet, skal vi kombinere disse to områdene til å skape ny norsk industrihistorie. Vi tar i bruk vår offshore-kompetanse for å produsere enda mer fornybar energi.

Norge og verden står overfor en av de mest omfattende omstillingene i vår tid. Klimamålene er ambisiøse og krever betydelige reduksjoner i klimagassutslippene. For å realisere dette, må vi ta i bruk store mengder fornybar energi.

Havvind er viktig for både Norge og resten av Europa, fordi kraftbehovet øker raskt. Nesten 50 prosent av energiforbruket i Norge er fremdeles fossilt. Stortinget har fastsatt mål om at klimautslippene skal reduseres med 55 prosent innen 2030. Da må mer av energiforbruket flyttes fra fossile kilder til fornybare. Biler, maskiner og ferjer skal elektrifiseres. Nye grønne og kraftkrevende næringer skal etableres. Datasentre, batterifabrikker og hydrogenindustri er under planlegging.

Elektrifiseringen fører til både reduserte utslipp og renere luft, men samtidig at kraftoverskuddet spises opp. Ifølge NVE og Statnett vil kraftforbruket øke med så mye som 30–60 prosent fra dagens nivå. For å produsere så mye energi med vannkraft, vindkraft på land eller solceller trengs, det enorme areal, som vi allerede ser byr på mange konflikter.

De beste forutsetningene

Norge har noen av de beste vindressursene i verden i havet utenfor kysten vår. Regjeringen har ambisjon om å bygge ut havvind tilsvarende en produksjon på 30.000 MW innen 2040, som er like mye som dagens vannkraftproduksjon og mye mer enn vi trenger selv.

Lyse ser mulighetene i denne utviklingen og ønsker å bidra til å levere mer ren energi til kundene våre. Med en over hundre år lang historie som leverandør av livsviktige tjenester som lys, varme og energi, har Lyse jobbet med det grønne skiftet siden 1909. Som et av landets største energi- og telekonsern ønsker vi å være en nøkkelspiller i den neste fasen av dette skiftet, ved å både digitalisere og elektrifisere Norge.

I partnerskap med Eviny og Shell søker Lyse å vinne rettigheter til å utvikle to områder i Nordsjøen. Til sammen har vi 300 års erfaring og historie i Norge, og vi utfyller hverandre godt. Mens Shell har global erfaring med utbygginger i alle slags farvann, har Lyse og Eviny erfaring fra vannkraftproduksjon, kraftmarked og strømnett.

Lokalt eierskap er en styrke i denne industribyggingen. Offentlig eide kraftselskap, som sitter tett på eierkommuner og befolkningen, bidrar til at verdiskapningen blir igjen lokalt og ivaretar et godt samspill med andre interesser og berørte kommuner.

Ikke mulig uten stabil vannkraft

Aftenblad-kommentator Hildre Øvrebekk etterlyser 24. mai hvordan havvind vil innvirke på det øvrige kraftsystemet. Det at vi har mange og store vannkraftverk, gjør det enklere for Norge å satse på havvind. Et kraftsystem med større innslag av uregulerbar kraft fra blant annet havvind vil ha større behov for effekt (hestekrefter) for å kunne produsere nok kraft når det ikke blåser. Vannkraften fra bl.a. Lyse blir den stabiliserende faktoren i vårt energisystem.

Lyse er i gang med å modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk. Slik kan vi skape et energisystem som er tilpasset en fremtid med mer sol- og vindkraft i energimiksen. Vannkraftverkene er avgjørende for å klare den energiomstillingen som må gjennomføres for å bremse klimaendringene.

Les også Hilde Øvrebekk: «I glansen av havvind-turbinene glemmer regjeringen det som kan monne nå»

Store muligheter – også internasjonalt

Ved å satse på oppgradering av vannkraftverkene og bygge ut havvind, kan vi utvikle nye industrier for å løse store varslede krisene som klimaendringer og kraftunderskudd. Utbygging av havvind i Nordsjøen innebærer store teknologiske utfordringer.

Flytende havvindmøller, som er nesten 300 meter høye fra topp til bunn, vil bli bygget for å tåle tøffe forhold på havet. I tillegg skal det etableres strømnett og infrastruktur under vann. Lyse ser disse utfordringene som en mulighet til å utvikle teknologi, skape nye arbeidsplasser og legge til rette for global eksport. Er det noe vi vet at verden trenger mye av de neste tiårene så er det produksjon av fornybar energi.

For Lyse er det ikke bare et spørsmål om å være med på utviklingen av havvind. Det handler om å fortsette å ta det ansvaret vi tok på oss for over hundre år siden, å tenke langsiktig og bidra til en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Hver dag kjenner vi på både stoltheten over å få jobbe med noe så meningsfylt, samtidig som vi kjenner på et enormt ansvar for å lykkes slik vi har gjort med vannkraften.

Og ikke bare ønsker vi å lykkes med havvind, men med hele elektrifiseringen og energiomstillingen som er så viktig for både oss i dag og fremtidige generasjoner.