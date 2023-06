På tide med planvask i Sandnes kommune

DEBATT: Nå er det på tide å slå et slag for hverdags- og nærnaturen.

«Helhetlig arealplanlegging, strategisk tilnærming og kunnskap om natur og miljø er viktig for å sikre oss tilgang til natur i nærheten av der vi bor, og for å unngå at planter og dyr utryddes», skriver Tore Haye. Illustrasjonsbilde fra Lutsivatnet.

Tore Haye Styremedlem i Sandnes SV

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Natur betyr mye for de aller fleste av oss her i landet. Spesielt viktig er muligheten til naturopplevelser i kort avstand fra der vi bor. Mange går tur i nærmiljøet, og ønsker å gjøre mer av det. Tilgang til hverdags- eller nærnatur gir mulighet for økt livskvalitet og fremmer psykisk og fysisk helse. Natur nær der folk bor er viktige læringsarenaer, og bidrar til å redusere sosiale helseforskjeller.

Samtidig bidrar nærnaturen til å ivareta naturmangfoldet, til karbonlagring og beskytter mot flom. Men naturen forsvinner bit for bit, og forringes av store og små inngrep her og der. Mange dyr og planter i Norge står i fare for å bli utryddet, 2752 arter er klassifisert som truet. Den viktigste årsaken er at vi tar i bruk leveområdene deres.

Helhetlig arealplanlegging, strategisk tilnærming og kunnskap om natur og miljø er viktig for å sikre oss tilgang til natur i nærheten av der vi bor, og for å unngå at planter og dyr utryddes.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) vurderte i 2022 norsk miljøpolitikk og pekte på at andelen trua arter øker, påvirkning av arealene øker, og beslutningsprosessene tar ikke nok hensyn til klima, natur og miljø. Den internasjonale naturavtalen som ble inngått i fjor, sier at det skal tas naturhensyn i all arealplanlegging, og at det skal sikres tilgang til natur i byer og tettsteder. Regjeringen har startet arbeid med å lage en nasjonal handlingsplan for å følge opp naturavtalen, og har sagt at klima og natur skal være en ramme for all politikk.

Kommunene er ansvarlige for arealforvaltningen i Norge. Sandnes kommunes handlings- og økonomiplan for 2023–2026 sier at naturen i kommunen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til framtidige generasjoner.

For å få til dette bør kommunen gå gjennom arealplanene i Sandnes, og vurdere om det er områder som er planlagt utbygd, men som kan tilbakeføres til naturformål.

I planene er det nok områder som ble regulert til utbygging i en tid da en ikke tok hensyn til natur- og klimakrise, planer som ikke ville blitt godkjent med den kunnskap vi har i dag om naturen og det betydningen den har. Det er nok av dem som vil bygge ned naturen.

Nå er det på tide å slå et slag for hverdags- og nærnaturen. Vi i Sandnes SV mener det trengs en skikkelig planvask i Sandnes kommune for å sikre nærnatur for fremtidige generasjoner. Kanskje det finnes utbyggingsområder i planene som kan føres tilbake til jordbruk også?

Verdens miljødag 5. juni er en bra dag å starte.