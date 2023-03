Hvilke naturopplevelser ville du savnet mest?

DEBATT: Snørik akebakke rett bak huset, garn fulle av fisk, gylne multemyrer og måneskinnsturer med stjerneklar himmel. Hva skjer egentlig med opplevelsene våre når naturen og klimaet endrer seg?

Presset på naturen er høyere enn aldri før, og vi står nå midt i en akutt naturkrise.

Karoline Andaur WWF Verdens naturfond

Dag Terje Klarp Solvang Den Norske Turistforening

Bente Lier Norsk Friluftsliv

Norsk natur er noe av det mest dyrebare vi har. Den gir oss alt; frisk luft, rent vann og økt livskvalitet gjennom store og små naturopplevelser. Naturen er også vår fremste arena for fysisk aktivitet, og bare en kort tur ut i grønne omgivelser forebygger stress og gjør underverker for den psykiske helsen. Derfor er det så viktig å ha naturen nært, slik at vi kan nyte av disse godene så ofte som mulig.

Vi kan ikke slå oss til ro med å miste stadig mer natur.

Bygger ned bit for bit

Men noe er i ferd med å skje. Presset på naturen er høyere enn aldri før, og vi står nå midt i en akutt naturkrise. Villmarka som for rundt hundre år siden dekket rundt halvparten av det langstrakte landet vårt, utgjør i dag mindre enn 12 prosent. Vi mennesker bygger ned naturen bit for bit, med stadig mindre plass til vill natur og alt som lever der. Derfor haster det å ta bedre vare på naturen, så vi kan oppleve den sammen med barna og barnebarna våre, heller enn å bare kunne fortelle om naturopplevelsene vi selv hadde.

Jobbe fram løsninger

WWF, DNT og Norsk Friluftsliv, paraplyen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, vil derfor at hele Norges befolkning skal nominere naturopplevelser de er redde for å miste, for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av å bevare norsk natur. Vi skal ta din kjærlighet til naturen på alvor og vise fram hvor dyrebar naturen og naturopplevelsene er for oss. Hvis du forteller oss hva du er redd for å miste, skal vi jobbe fram løsninger og legge press på politikerne for å kreve at de tar bedre vare på akkurat den naturen.

Vi ønsker oss alle typer opplevelser, stort og smått fra hele landet, for å vise bredden av naturopplevelser som er verdt å bevare. Står den frodige nærskogen med saftige blåbær og gylne kantareller om høsten i fare for å bli et boligfelt? Er fuglesangen du hører fra kjøkkenvinduet i ferd med å stilne? Gjør lysforurensingen stjernehimmelen blassere? På verdtåbevare.no kan du nominere naturopplevelsen du er glad i og mener er verdt å bevare.

Rope høyt

Vi må sammen minne hverandre om alle disse opplevelsene som er viktige for oss og som vi står i fare for å miste. Vi må sikre at ikke flere ord som «villsnø» sniker seg inn i vokabularet vårt fordi vi ikke lenger har naturlig snørike vintre. Vi kan ikke slå oss til ro med å miste stadig mer natur. Nå er tiden inne for å rope høyt om hva som er i ferd med å skje med naturen i vår levetid.