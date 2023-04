Bellevue bør erstatte Akropolis-visjonen

DEBATT: Jeg er glad over å se at både arkitektforening, Inger Gudmundson og flere andre ved Facebook- innlegg har begynt å få kalde føtter om «Akropolisvisjonen», navn så vel som innhold.

Tenk stort og fullverdig om nytt teater og museum, skriver innsenderen.

Hans Eyvind Næss Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kannikhøyden heter Bellevue og er sammen med sykehustomten tilnærmet identisk med løkke 1 av Egenes. Den ble kalt Bellevue av kjøpmannen Søren Cortsen som kjøpte eiendommen og bygde lysthus der omkring 1782. Han hadde lysthus og drev ellers borgerjordbruk på løkken, slik andre lystgårdseiere gjorde det på sine, f.eks. Jacob Kielland på «Canaan» og Gabriel Schanche Kielland på Ledaal. En egen artikkel om dette kommer i førstkommende nummer av «Mortepumpen.

Bellevue er et godt og karakteristisk navn med tradisjon i Stavanger, trass i at det synes å ha gått i glemmeboken. Her oppe tegnet og malte kunstnere Stavanger med Breiavatnet, Kongsgård, Domkirken og sentrum. Her ble det investert store summer i oppføringen av Stavanger Museum til tross for at byen og befolkningen på 1880-1890-tallet opplevde trange og vanskelige tider. Bygget var stort, vakkert og preget av fremtidsoptimistiske.

At teatret, museet/museene skal samles her med planer som bør ha et 100-årsperspektiv har vært svært vanskelig å forstå. Forslaget fra Inge Gudmundson er etter min mening storartet. Det vil hindre at museumshøyden og den spektakulære museumsfasaden bygges inne og ødelegger høyden, museumsparken og byggets fasade Det vil åpne for et storartet museumsanlegg i en sammenhengende park, et Bellevue å være stolt over og med fremtidens behov for kunst og kultur ivaretatt, Og ikke minst for publikumsopplevelser i et sammenhengende parkanlegg på oppsiden av Kannikkbekken som er en perle i seg selv.

Og hva med teatret? Det fortjener sannelig en ny og storartet bygning som konserthuset fikk i Bjergsted. Med musikksenter omkring seg og lokalisert i en flott park. Når vi nå leser i Stavanger Aftenblad at hotellplanene ytterst i Sandvigå er frafalt, så måtte det egne seg glimrende for å få et fremtidsrettet teateranlegg nord i dette området ved sjøen. Så blir alle disse viktige funksjonene ivaretatt for flere generasjoner fremover på deres egne premisser. Noe som bygger kvalitet og opplevelser på en optimal måte i byen vår som vi ønsker skal fortsette å ha sitt navn med rette; Kulturbyen Stavanger.