For øltørste menn kommer påsken som julekvelden på kjerringa

Etter påske er det igjen på tide å diskutere øltørste menn som bikker 40. Etter en handletur i 18-tiden onsdag før skjærtorsdag, fikk jeg enda en gang sjokk over hvor avhengige norske menn er av øl.

Neste påske håper jeg øltørste menn planlegger litt bedre. Det bør virkelig ikke komme som en overraskelse at ølsalget stopper klokken 18 onsdag før påske.

Martin Espedal Olsen Sandnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Påsken inneholder flere dager med stengte butikker hvert år, likevel har disse mennene ikke lært. Dermed kommer stressede menn i 40- årene løpende inn i butikken klokken 17:53 og baner seg vei i retning alkohol- avdelingen. Alle med det mål å sikre seg øl for de neste to dagene. Stressede og sure kommer de til kasseområdet og ser til sin store forskrekkelse kø i kassen.

Løsningsorienterte som de tror de er velger de øltørste mennene selvbetjentenings -kassen. Klokken 17:59 har de fått skannet ølet sitt og er så fornøyde med seg selv. Påsken er reddet! Men har de tatt med i beregningen at salget må godkjennes og betaling gjennomføres før 17:59:59? Nei det har de ikke, og så er krigen i gang! Det skrikes og kjeftes på de stakkars kassadamene og kassamennene som bare gjør så godt de kan med å hjelpe alle, selvhjelpskassene skal hjelpes, betjentkassene skal hjelpes, post i butikk skal hjelpes.

Menneskene som jobber i butikk er det jeg kaller hverdagshelter, uten dem hadde du faktisk ikke hatt en plass å handle verken øl eller mat. Det er faktisk ikke butikkansatte som lager reglene for alkoholsalg i Norge, det er ikke de som bestemmer at betalingen må være gjennomført før 18:00 på en onsdag før påske. De gjør bare jobben sin, det er faktisk du som skal kjøpe den regulerte varen som må sette deg inn i loven om salg av den aktuelle varen. And guess what?

Det er faktisk ikke første året alkoholsalget stenger klokken 18 på en onsdag før påske! Derfor må du som på død og liv v må ha øl til de to dagene butikkene holder stengt, lære deg å planlegge litt bedre, for det bør ikke komme som et sjokk hvert år at ølsalget stenger klokken 18. Og vet du hva? Du hadde 12 timer (8–20) på mandag, du hadde 12 timer (8–20) på tirsdag, og du hadde 10 timer (8–18) på onsdag til å sikre deg den ølen du absolutt må ha i påsken. At du som en mann på 40 pluss ennå ikke kan planlegge, skal ikke gå ut over mine hverdagshelter i dagligvarebutikkene.

Så min oppfordring til neste påske for øltørste menn over 40 som bor med kone og barn, tenk dere om en ekstra gang. Trenger jeg virkelig den ølen skjærtorsdag? Til dere som har kjeftet på butikkansatte, neste gang du er i lokalbutikken, si unnskyld til de stakkars heltene du skrek til. For de gjør faktisk bare jobben sin.