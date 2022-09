Vi kan gå mot en matkaste-katastrofe om regjeringen ikke tar grep!

DEBATT: Vi kan ikke rolig sitte og se på at bøndene må kaste mat. Bøndene må få strømstøtte straks.

Senterpartiet bør, mer enn noen andre, vite at en gård og en kontorbedrift ikke er det samme. Matproduksjon er beredskap. Russlands angrepskrig gjør matsikkerhet viktigere enn noensinne.

Rasmus Hansson Stortingsrepresentant MDG

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Akkurat nå må mange norske bønder ta en veldig tung avgjørelse. Enten må de høste avlingen sin, pakke og lagre den, og risikere å gå konkurs fordi det blir umulig å betale strømregningen, eller pløye ned maten de har dyrket i 2022.

Selvsagt skal vi ikke kaste mat vi dyrker i Norge, og selvsagt skal det lønne seg for bøndene å produsere mat i Norge. Vi står faktisk i en situasjon der det er fare for at mye av de gode grønnsakene norske bønder har dyrket i år, vil bli ødelagt i stedet for å havne på folks bord. Det holder bare ikke.

Hva gjør regjeringen med det?

Jo, landbruks- og matminister Sandra Borch avviser å øke strømstøtten til bøndene. I stedet mumler hun noe om at det jobbes med en generell strømstøtteordning til næringslivet, som kanskje, muligens, vil omfatte pakkerier og kjølelagre for grønnsaker. Som om matproduksjon kan sammenlignes med annen næringsvirksomhet.

Senterpartiet bør, mer enn noen andre, vite at en gård og en kontorbedrift ikke er det samme. Matproduksjon er beredskap. Russlands angrepskrig gjør matsikkerhet viktigere enn noensinne. Landbruksministeren må derfor sørge for at taket for strømstøtte til bønder med høye strømutgifter på pakking og lagring av grønnsaker, heves. Deretter må hun gjøre jordbruket mer robust mot høye strømpriser.

Regjeringen er visstnok opptatt av å hindre at mat blir kastet. I Hurdalsplattformen fastslås det at regjeringen skal legge fram en matkastelov. Men det som skjer nå, hvis regjeringen ikke omgående tar de grepene som trengs, kan bli den største matkaste-katastrofen i moderne norsk historie.

Det holder ikke å «følge situasjonen nøye» nå. Borch må love, i god tid før Stortinget samles den 19. september, at bønder som høster og lagrer avlingene sine ikke vil tape penger på det.