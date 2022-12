Trenger skolen flere stortingsmeldinger?

Skolen må bli mer praktisk med mer fysiske, kreative og varierte læringsformer i timene.

Aud Berggraf Sæbø Professor emerita i drama ved UiS

Jeg forundres over at kunnskapsdepartementet er i gang med nok en stortingsmelding om «hvordan skolen på 5–10 trinn i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling». Jeg forundres fordi denne utfordringen ikke på noen måte er ny, og fordi tidligere forskning, stortingsmeldinger og de årlige elevundersøkelsene har klare svar på denne utfordringen. Svaret de siste 20 til 30 årene har vært at elevene trenger og ønsker større metodevariasjon og mer kreative, dialogbasert og estetiske læringsformer.

Ørten stortingsmeldinger

Det har gjennom årene kommet ørten stortingsmeldinger om problemene som oppstår i elevenes motivasjon og læreprosess på grunn av at de såkalte teorifagene undervises for teoretisk. Og, hver gang sier stortingsmeldingene at elevene trenger en mer praktisk, kreativ, variert og utforskende undervisning, blant annet med vekt på læringsformer som de estetiske fagene kan bidra med på tvers av alle fag.

Det er verken læreren eller læreplanen som er hovedproblemet, det er lærerutdanningen.

Det er, som eksempel, 25 år siden Stortingsmelding nr. 29 (1994–95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole – ny læreplan, på side 18, sa at « ... de sansemessige, estetiske og opplevelsesmessige sider ved alle fag må løftes fram. Opplæringen må derfor sikte mot å gi elevene estetisk fostring og mulighet til å utfolde egne skapende krefter».

Det er videre nesten 20 år siden Stortingsmelding nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring blant annet sa på s. 43 at: « ... Barn og unges kreativitet og nysgjerrighet er en kraft som er av stor betydning for lærelysten, læringsutbyttet og de utøvende og skapende aktivitetene i skolen» og at « ... kreative arbeidsformer fører ofte til positive opplevelser, fremgang og konkrete resultater for den enkelte. Dette kan stimulere til både trivsel og mer læring».

Stortingsmeldingene inngår i grunnlaget for skolens læreplanrevisjoner, og dagens læreplan Kunnskapsløftet (LK20) er klinkende klar her: Elevene skal lære og utvikle seg gjennom estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Variert og tilpasset opplæring og praktiske og estetiske læringsprosesser skal inngå i alle skolens fag.

Etablert elevpanel

Men på tross av stadig nye stortingsmeldinger og læreplaner forblir lærernes praksis og elevenes erfaringer de samme. Riktignok viser forskning at småskoletrinnet er kommet lengst i realiseringen av en elevaktiv skole, mens det i teorifagene på de høyere trinn, fortsatt er lærerstyrt fellesundervisning som dominerer.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har fått etablert et elevpanel som skal hjelpe henne med å finne svar denne gang. Og de sier, som elevene har sagt lenge, at skolen er for teoristyrt, den må bli mer praktisk med mer fysiske, kreative og varierte læringsformer i timene.

Jeg var medansvarlig for emnet grammatikk i en åttende klasse for noen år siden.

Målet for timene var at elevene skulle forstå forskjellen på ordklasser og hva setningsleddene heter i en setningsanalyse. Å oppleve at elever i åttende klasse smiler, ler og koser seg i en dobbelttime i grammatikk, og spør ivrig når timen er slutt «Kan vi jobbe slik som dette neste gang også?», forteller mye om den motivasjon og energi som gruppebaserte og skapende læringsformer kan bidra med i læringsarbeidet.

Og hva gjorde vi? Jo, elevene brukte mime og enkle improvisasjoner i en gruppebasert gjettelek, hvor de måtte benevne både ordklasser og setningsledd for å tolke hverandres improvisasjoner.

Trengs det flere stortingsmeldinger for å endre skolens praksis?

Tja, det spørs hva meldingen brukes til. Det er nemlig verken læreren eller læreplanen som er hovedproblemet, det er lærerutdanningen.

Lærerutdanningen må endres

Utfordringen er lærernes manglende kompetanse i dialogbaserte estetiske læreprosesser. Lærere skal, ifølge dagens læreplan gjøre noe de aller fleste ikke har lært. De skal sørge for at elevene får egne erfaringer med kreative, utforskende og estetiske uttrykksformer i alle fag. Men fordi de estetiske fagene i lærerutdanningen de siste tiårene har fått mindre og mindre plass, og det i dag er det mulig å bli lærer uten å ha studert et eneste estetisk fag, er det læreren som får feilaktig får skylden. Derfor er det først og fremst lærerutdanningen som må endres.