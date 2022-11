Hvorfor tror ikke regjeringen på skatteskriket fra lakse -og kraftbransjen?

DEBATT: Regjeringen sier gang på gang at den rett og slett ikke tror på næringslivets frykt for de nye skattene. Den oser av mistillit mot kraft -og laksebransjen. Kan det hende at, som kommentator Hilde Øvrebekk skrev, at det finnes noe som regjeringen ikke forstår?

Konsekvent handler regjeringens ordbruk om en «mektig næring» med store ressurser. De snakker ikke om en sjømatnæring som sysselsetter tusenvis av mennesker og metter millioner.

Mathias Fischer Daglig leder, Initiativ Vest

Når tilliten til næringslivet rakner, blir det vanskeligere å løse problemene. «Et pressmiddel», sa Geir Pollestad (Sp) om at Lyse skrinlegger oppgraderinger av et vannkraftverk etter den nye skatten på vannkraft. «Et trusselspill», sa Karen Ulltveit-Moe om at oppdrettsselskap permitterer ansatte etter den nye skatten på oppdrett. Hun ledet utvalget som foreslo grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

Grunnleggende mistillit

Til NRK sa Jonas Gahr Støre (Ap) at han ikke kommer med den samme beskyldningen «over bordet», men gikk langt i å antyde at permitteringene er en del av næringens kamp mot skatten. Han sa «at vi møter en formidabel motkraft fra en næring som har store ressurser til å påvirke kommuner, enkeltarbeidsplasser, inn mot storting, inn mot regjering, det måtte vi vente». Og «det store bildet her er at vi blir møtt av en veldig mektig næring med ressurser som kjemper imot, og jeg har ikke tenkt at den skal få diktere det som er riktig». Gang på gang sier altså regjeringen at den rett og slett ikke tror på det næringslivet sier.

Konsekvent handler regjeringens ordbruk om en «mektig næring» med store ressurser. De snakker ikke om en sjømatnæring som sysselsetter tusenvis av mennesker og metter millioner. Alt handler om eiere og «næringen», og de ser ikke ut til å tro på et ord næringen sier.

Kraftprodusentene blir fremstilt som noen som har blitt rike uten å gjøre noe for det, som vær så god må gi pengene sine til staten. Mens det i realiteten er offentlig eide selskaper som opererer i et marked, har tusenvis av ansatte og er avgjørende for å nå klimamålene. Da oser det ikke bare av mistillit til to av landets viktigste næringer, men dette vitner også om manglende forståelse for hvordan bedrifter tenker.

Er permitteringer et spill?

Kritikken blir gjerne avfeid med at forslagene skal høres, at alle får sagt sitt før Stortinget behandler dem. Men det er lett å forstå hvis selskapene som er rammet, nå mister troen på at høringen vil føre til endringer. Når avlyste investeringer avfeies som bløff og permitteringer som et spill, og faglige innvendinger ikke kommenteres, er det vanskelig å tro at et høringssvar vil nå gjennom.

Hva kommer denne manglende tilliten av?

For det er ikke sånn at Støre aldri er lydhør for hva mektige næringer sier. Da oljeskattepakken ble forhandlet på Stortinget i 2020, var trusler fra Kjell Inge Røkke om å legge ned Aker Verdal sentralt for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ordnet en raus ordning for oljebransjen. Men Støre har kanskje ikke lagret sjefene i Lyse eller Lerøy som favoritt på mobilen.

Havbruksnæringen har klart seg bra og gjort det selv, uten å trenge daglig kontakt med toppolitikere om rammebetingelser. Kraftbransjen tror jeg lenge har blitt oppfattet som en statisk skikkelse som sørger for at det alltid er lys i pæren, ikke en fremtidsnæring med store investeringer foran seg. Mens landbruksorganisasjoner og oljeselskap har vært langt mer påkoblet jevnlige politiske prosesser på høyt nivå.

Langt fra Oslo

Den fysiske avstanden spiller også inn. Selskaper som har hovedkontor i Stavanger, Bergen og Ålesund og sine ansatte spredt langs hele kysten, blir ikke sett på samme måte. For det er ikke bare selskapene som reagerer. Det gjør også en drøss med ordførere fra regjeringspartiene. Som Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), som sammen med 11 andre Ap-ordførere kritiserte innretningen av kraftskatten. Støre har antakelig deres telefonnummer, i det minste.

Nå har to viktige vestlandsnæringer blitt overrumplet av plutselige endringer i rammebetingelsene. Det er i seg selv nok til å ødelegge for tilliten mellom næringene og staten, mellom folk og politikere. At de samme politikerne fremstår så lite lydhøre i den påfølgende debatten, gjør den mistilliten bare større. Verden trenger mer fornybar energi og mer mat. Og Norge trenger arbeidsplasser for fremtiden. De næringene som faktisk leverer dette, bør lyttes til.