Malerne som ble forfulgt som den hellige St. Sebastian

KRONIKK: Forfølgelse av annerledestenkende og press mot ytringsfriheten er ikke nye fenomener. Her har Nasjonalmuseet en oppgave.

Dette oljemaleriet (65 cm x 50 cm) av Bruno Krauskopf er selvbiografisk, der han sammenlikner seg selv med den forfulgte St. Sebastian. Den løftede armen og det fortvilte blikket viser hvordan Krauskopf følte seg som tysk statsborger i Norge – etter krigen.

Svein Westlye Sandnes

St. Sebastian var en romersk soldat som ivret for å kristne sine medsoldater. Keiser Diokletian ble rasende og dømte ham til døden. Sebastian ble bundet til et tre, og soldatene i livvakten skjøt piler på ham slik at han skulle død langsomt. Den kristne Irene kom for å begrave ham. Men til tross for sine mange sår, overlevde han, og Irene pleide ham tilbake til livet. Sebastian led til slutt martyrdøden i år 288 e.Kr.

Denne triste historien om den forfulgte Sebastian gir meg tre assosiasjoner:

Først til dagens forfulgte forfattere som har fått et fristed i Stavanger.

Deretter et tilbakeblikk på tyske billedkunstnerne som ble kneblet i mellomkrigstidas Tyskland.

Helt til slutt en idé og et håp om at det nye Nasjonalmuseet i Oslo vil sette opp en utstilling om forbudt kunst.

Det går en linje fra Stavanger

som friby tilbake til Berlin

på 1930-tallet.

Ytringsfrihetsbyen Stavanger

Stavanger må bli ytringsfrihetshovedstaden, utbasunerer nå lokalpolitikere, men byen har alt i mange år vært en markant ytringsfrihetsby. Siden 2006 har det internasjonale fribynettverket Icorn hatt sitt hovedkontor på Sølvberget. Dette nettverket har i årenes løp tilbudt et fristed her i byen for hundrevis av forfulgte kunstnere og forfattere.

Med gru husker vi knivstikkingen av forfatteren Salman Rushdie i august 2022, på grunn av hans ytringer om islam. Det var faktisk Rushdie selv som i 1994 tok initiativ til å opprette et nettverk av fristeder for forfulgte forfattere (IPW). I 2006 ble dette fribynettverket videreført i Stavanger.

I tillegg er det nå foreslått å opprette et nasjonalt ytringsfrihetsråd med hovedsete i Stavanger. Det vil være en naturlig lokalisering siden Icorn herfra administrerer mer enn 80 fribyordninger over hele verden.

Forbudt kunst i Berlin

Det går en linje fra Stavanger som friby tilbake til Berlin på 1930-tallet, da Nazi-Tyskland forbød «entartete Kunst» (degenerert kunst). Ekspresjonistiske bilder ble sett på som utyske og som uforståelige, derfor sensur. I 1933 kom Adolf Hitler til makten, og fra 1935 ble ca. 20.000 kunstverk av 200 kunstnere beslaglagt fra museer og private samlinger.

Tre av disse 200 var billed­kunstnerne Kurt Schwitters, Rolf Nesch og Bruno Krauskopf, og de søkte be­skyttelse i Norge. Alle­rede i 1933 dro Rolf Nesch (1893–1975) til Oslo, og Bruno Kraus­kopf (1892–1960) til Jæren og Stav­anger.

Nesch uttalte følgende: «Under tvang ville jeg ikke arbeide. Altså: utvandre. Men hvor hen? Et land som har en Munch måtte være bra, tenkte jeg. Pakking i vill fart.»

Krauskopf, på sin side, delte beundringen for Munch og kunne heller ikke arbeide under kunstnerisk diktat. Som sønnen Peter Krauskopf sa om faren: «Han malte etter en indre følelse – derav de sterke fargene. Bruno måtte arbeide som en fri kunstner».

Felles for de tyske eksilkunstnerne var at de fikk det vanskelig både kunstnerisk og menneskelig i landene de kom til. Mest dramatisk var det nok for Rolf Nesch, som i 1943 kastet seg foran en trikk i Oslo og ble invalidisert for livet. I likhet med Bruno Krauskopf hadde Nesch vært skyttergravssoldat ved Østfronten under den første verdenskrigen. Nesch var blitt skadet i krigen, men ble likevel på nytt høsten 1943 kalt inn til tysk krigstjeneste. Det var da Nesch kastet seg selv foran trikken, ble skadet for livet, men slapp å gå i krigen.

For Bruno Krauskopf var det også krigen som påførte ham størst skade. Under den andre verdenskrigen ble han mistenkt for å være tysk spion i Norge, han ble arrestert av politiet rett etter krigen og internert i to måneder i en leir på Hovedøya. Spionsaken ble henlagt etter at ingen bevis om spionasje kunne bekreftes. Likevel ble Krauskopf utvist fra Norge fordi han var tysk statsborger.

I 1937 besøkte Bruno Krauskopf Lofoten. Til høyre et selvportrett fra 1930, før Nazi-Tyskland i 1934 drev ham til et 14 år langt eksil på Ogna på Jæren. Nederst til høyre et motiv fra Ogna.

Sensur på Nasjonalmuseet?

På det nye Nasjonalmuseet i Oslo har jeg et håp om at det kan bli en framtidig utstilling om sensur i kunsten. I sine samlinger har museet verk av de tre nevnte forbudte tyske billedkunstnerne.

I museet har de en rekke arbeider som på 1930-tallet ble fjernet fra offentlige utstillinger et. I tillegg har museet i samling for grafikk og tegning et ganske stort knippe med tyske kunstnere som ble stemplet «entartete» av nazistene.

Med kobling til dagens debatt om ytringsfrihet mener jeg bestemt at en slik utstilling er liv laga.

Fortvilte som St. Sebastian

Både Nesch og Krauskopf har laget sterke kunstverk om «Den hellige Sebastian».

Det er all grunn til å tro at begge oppfattet seg selv som Sebastian – forfulgt og uønsket. Krauskopf har malt seg selv i samme positur som St. Sebastian, med et lidende uttrykk i ansiktet.

Nesch laget i 1941 et tredelt fargemetalltrykk som han også kalte «San Sebastian». Bildet er selvbiografisk og konsentrert om martyrens smertelige og fortvilte kamp.

Begge disse kunstnerne hadde fortjent å bli løftet fram av Nasjonalmuseet fordi de sto opp for retten til å ytre seg fritt.