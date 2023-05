Nei til fri fart på sykkelstamvegen!

Elsyklar er tunge pga. vekt på batteri, elmotor og forsterka sykkelramme, og skadepotensialet i møte med ein slik sykkel i 45–50 km/t er stort.

Rolf Schei Stavanger

DEBATT: Nyleg opna ein ny del av sykkelstamvegen parallelt med E39 mot Forus (eller Stavanger). For dei som pendlar dagleg på strekninga Stavanger-Forus-Sandnes er dette endå ein grunn til å velje sykkel framføre bil til jobb.

Sjølv bruker eg vegen jamleg, og etter den siste biten opna, ser eg endå fleire syklistar gjere det same. Dette er svært gledeleg. For meg personleg motiverer sykkelvegen meg til å sykle, ikkje fordi eg sparer nokre minutt til og frå jobb, men fordi eg føler meg tryggare.

Eg slepp å krangle med andre trafikantar om plassen eller manøvrere meg gjennom uoversiktlege vegkryss.

Min elsykkel har ei grense på 25 km/t, over det må eg tråkke 100 prosent for eiga maskin. Det reduserer maksfarten min. Ikkje alle har denne begrensninga på sine elsyklar. Fleire gonger har eg opplevd nesten-ulukker pga. elsyklar som tydeleg er «trimma» til høgare fart enn 25 km/t. Elsyklar er tunge pga. vekt på batteri, elmotor og forsterka sykkelramme, og skadepotensialet i møte med ein slik sykkel i 45–50 km/t er stort. Energien som må til for å stoppe ein sykkel i 50 km/t er fire gonger større enn ved 25 km/t.

Eg ønskjer å framleis sykle til jobb, men viss det blir høve til å bruke syklar der ein kjem opp i nærare 50 km/t på sykkelstamvegen, som det er blitt argumentert for, vil eg vurdere om det verdt det.