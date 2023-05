Hva med lønnsstopp for politikerne?

Hullet i Tanke Svilands gate i Stavanger.

Egil Rugland Stavanger

DEBATT: Her om dagen var det nok en vennlig sjel, også han over 40 år, som mildt dultet meg på ryggen.

– Hva i all verden er det som skjer med hullet i Tanke Svilandsgate?

– Ingenting. Det har vært mer eller mindre stillstand siden 2014. Det er helt «hål i håve».

– Men hva er det kommunen og de driver med? Stopper dagmulkt? Tilbakebetaler rundt 340.000 kroner?

– Nei, kan du begripe det.

– Nei.

– Kan en utbygger bare, nå ja, grave et hull og la det ligge mer eller mindre brakk i snart 10 år uten at noe skjer?

– Selv for svaksynte som meg ser det sånn ut.

– Skjer det ofte i denne byen som vi er så glade i?

– Nei, det skulle tatt seg ut.

Hva med politikerne?

– Men det er vel en del politikere i denne byen som har latt dette skje, både de i posisjon og de i opposisjon?

– Tydeligvis.

– Nå har jeg en idé.

– Kom igjen.

– Er det ikke da rett og rimelig at politikerne får lønnsstopp til hullprosjektet er fullført? Det kan være en erstatning for dagmulktene som nå stoppes.

– Eureka.

– Enig?

– Enig og tro til Akropolis faller.

– I Aten eller Stavanger?

– Stavanger.