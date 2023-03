Psykiaterne vil ha flere pasienter og mindre papir

DEBATT: Jeg vil dele en personlig historie og samtidig advare mot en voksende utfordring i norsk helsevesen: nedleggelsen av psykiatriske sengeposter og mangel på fagfolk innen psykiatri. Psykiatriyrket må gjøres mer attraktivt.

I løpet av tiden min på Varatun DPS har jeg møtt fantastiske mennesker som har hjulpet meg i kampen mot mine psykiske utfordringer.

Susanna Aske Bredenbekk Nestleder og andrekandidat for Sandnes Venstre

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som nestleder og andrekandidat for Sandnes Venstre og tidligere leder for Rogaland Unge Venstre, kjenner jeg et ansvar for å ta opp denne saken. Og som pasient har jeg kjent konsekvensene på kroppen. Jeg har vært psykiatrisk pasient siden 2017 og vært innlagt på Sandnes DPS, avdeling Varatun et par ganger.

Dette er ikke noe jeg skjemmes over, men heller ikke noe jeg forteller om ukritisk, da det alltid er en frykt for de potensielle konsekvensene av det å være åpen. Men nå er bristepunktet nådd. I løpet av tiden min på Varatun DPS har jeg møtt fantastiske mennesker som har hjulpet meg i kampen mot mine psykiske utfordringer. På Varatun har de ansatte sett meg som Susanna, ikke som en psykiatrisk pasient med diagnoser. De har tatt seg tid til å prøve å forstå meg og hjelpe meg på en måte som har vært avgjørende for at jeg skulle få det bedre.

Derfor ble jeg både sjokkert og sint da jeg fikk høre at en sengepost på Varatun DPS skulle legges ned. Dette er en del av en større krise som rammer hele landet. Norge har for få fagfolk innen psykiatri, og rekrutteringsvanskene er et økende problem. Behandlere velger bort spesialisthelsetjenesten, og jeg tror dette skyldes at byråkrati og rapportering stjeler tid fra det de synes er mest meningsfullt: pasientene.

Som en som har kjent på hvor viktig det er å få snakket med en behandler når man trenger det, appellerer jeg til Helsedepartementet og helseministeren: ta grep for å løse denne krisen. Vi trenger en reform som gir behandlerne mer autonomi og tid til å fokusere på det viktigste – å hjelpe pasienter som meg selv. Denne reformen må innebære en grundig gjennomgang av dagens arbeidsoppgaver og rapporteringskrav, for å finne ut hva som faktisk er nødvendig og hva som bidrar til bedre pasientbehandling.

La oss la fagfolkene, de som kjenner pasientenes behov best, få mer tid til å gjøre det som er viktig for at pasienter skal bli bedre. Vi må også investere i utdanning av flere fagfolk innen psykiatri og skape attraktive arbeidsforhold i spesialisthelsetjenesten. Dette er en utfordring som rammer hele landet og som krever nasjonale løsninger. Min kamp for bedre psykisk helse handler om mer enn meg selv. La oss stå sammen for en reform som sikrer bedre psykisk helse for alle, der behandlerne får mer tid til det som virkelig betyr noe: pasientene.