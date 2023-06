Kvinner bør få hormonbehandling på blå resept!

DEBATT: Menn får testosteron på blå resept, men kvinnene må betale full pris for sin hormonbehandling. Er det rettferdig?

Søvnvansker er et stort problem for kvinner i overgangsalderen. En del kvinner tyr til vanedannende legemidler som hjelp. Dette kunne vært unngått dersom kvinnen hadde fått riktig behandling til riktig pris.

Laila Østrem Apoteker, Stavanger

Menn må gjennom stemmeskiftet og kan slite med hengeballer, men kvinner må også gjennom ganske mye. Vi har menstruasjon, graviditet, fødsler, overgangsalder og humørsvingninger, for ja, vi kan jo være bitre til tider.

Selv jobber jeg på apotek. Noe av det som engasjerer meg mest er overgangsalderen, ikke det at jeg har kommet dit ennå, men jeg gruer meg til å komme dit. Hetetokter, nattesvetting, uregelmessig menstruasjon, tørrhet i skjeden, mindre sexlyst, søvnløshet, uro, depresjon og økt vekt. Ikke rart noen av oss blir sure, er det vel? Det er heldigvis mange legemidler som er til god hjelp for disse plagene, men hvorfor får man ikke disse på blå resept?

Viktige arbeidstakere

Vi vil også at damene skal være i jobb til de er 67 år eller helst lenger, men hva gjør samfunnet for å få dette til? Menn får Nebido, Testogel og Tostran (testosteron) dekket på blå resept. Hvor har det blitt av vår blå resept på østrogen? Hvorfor finnes det ikke egne testosteron- produkter til kvinner, enten som plaster eller krem?

Det har seg slik at noen kvinner kan få god hjelp med lavdose testosteron, som igjen kan øke sexlysten hos mange kvinner. Ja det hadde gagnet mannen også. Så er det slik at de som får dette må bruke en Testogel som er ment til menn og som er vanskelig å dosere. Pluss at de må betale full pris for legemiddelet, ingen blå resept til kvinnen.

Søvnvansker er et stort problem for kvinner i overgangsalderen og en del kvinner tyr til vanedannende legemidler som hjelp. Dette kunne vært unngått dersom kvinnen hadde fått riktig behandling til riktig pris. I slutten av mai hadde NRK en sak der Emma Browne hylles for bildedeling, der hun fikk mensen under konkurranse. For meg er dette helt naturlig, tampongen holder dessverre ikke alltid, om det er trening eller konkurranse. Artikkelen ble delt på andre sosiale medier, blant annet på Facebook.

Mensen er ingen skam

Det som er litt merkelig er de litt forvrengte eller dumme kommentarene om at dette er så ekkelt, eller ei som skrev at en bør holde seg hjemme når en menstruerer. Skjerp dere damer, dere må heller heie på hverandre. Menstruasjonen er en helt naturlig del av hverdagen vår. Grunnen til at jeg tar opp akkurat dette, er at jeg lurer på om menn hadde fått gratis tamponger og bind om de hadde hatt denne forbaskede menstruasjonen? Ja, hvor er det blitt av de gratis tampongene våre? Vi kunne også fått gratis sjokolade i de dagene dette pågår, synes jeg da, men en plass må man vel sette streken. Hilsen ei som menstruerer og snart er i overgangsalder.