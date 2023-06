Ja til gratis buss, jeg er så glad!

«Denne ordningen gjelder for alle! For en samlende og fin ordning. Kom og ta bussen fra 1. juli, så møtes vi der», skriver I

Ingunn Larsen Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Jeg er så fornøyd! Endelig! Det blir gratis buss i Stavanger fra 1 juli. Og jeg er så glad. Jeg er en hardtarbeidende kvinne midt i livet. Med utdanning. Med eget hus. Med bil og med et helt lass med forpliktelser. Hver måned når jeg får lønn, må jeg tenke over økonomisk logistikk. Med det mener jeg at jeg må planlegge og organisere økonomien på en effektiv måte, slik at jeg kommer meg gjennom måneden med hodet over vannet.

Jeg mener virkelig at dette er en sosial ordning som fortjener honnør.

Siden jeg har vært så «flink» har jeg ikke fått noen fordeler av politikken i byen vår. Jeg tjener for mye til å få gunstige ordninger gjennom Husbanken. Jeg har et hjemmeboende barn over 18 år og må derfor betale ordinær skatt. Jeg har ingen økonomiske fordeler. Jeg har kun en inntekt, og jeg klarer meg bra fordi jeg vil klare det!

Så dere som klager så utrolig mye på det politiske flertallet, partiene som har sørget for en gavepakke til byens befolkning i form av gratis buss: Slutt gjerne å klag! Del heller gleden med oss i middelklassen, vær glad for gratis buss og de fordelene det gir. Denne ordningen gjelder for alle! For en samlende og fin ordning. Kom og ta bussen fra 1. juli, så møtes vi der.

Og tusen takk, kjære politikere, for at dere har tenkt på alle, inkludert oss som ikke «roper». Det gjør så utrolig godt. Jeg mener virkelig at dette er en sosial ordning som fortjener honnør. Jeg gleder meg til å ta bussen, toget og båten. Det er sjønt å kjøra buss!