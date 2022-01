Når livet er som VAR-dømming

DEBATT: Stenging og åpning. Planlegging og avlysning. Det føles som å leve i en fotballkamp med VAR-dømming. Tenk litt på hvordan den uforutsigbare hverdagen er for bedriftene våre.

– Jeg har snakket med hundrevis av optimistiske bedriftsledere. Sånne som krummer nakken, selv om det blåser. Sånne som spurter, selv når målene annulleres. Og sånne som hele tiden omstiller seg og jakter nye muligheter til å score mål, skriver Tone Grindland.

Debattinnlegg

Tone Grindland Regiondirektør, NHO Rogaland

En av de store snakkisene i sportens verden, er innføringen av VAR-dømming. Alle avgjørende kampsituasjoner, som mål og straffespark, blir gjennomgått på video. Hvis den høyst levende, analoge dommeren gjør en feil vurdering, oppheves beslutningen etter noen nervepirrende sekunder. Det kalles video assistant referee, derav navnet VAR.

Det er jo et mer rettferdig opplegg, men det gjør oss samtidig mer avmålte. Vi tør verken å juble eller fortvile, for vi vet jo innerst inne at målet likevel kan bli annullert. Kampopplevelsen blir flatere, både for spillere, trenere og oss som ser på.

– Jeg synes det er verdt å sende en tanke til bedriftene våre.

Opplevelsene har blitt flatere

Sånn er jammen livet blitt også. Jeg er normalt jublende glad for desember. Julebord, Luciatog og julekonserter er tre høydepunkt som gir masse positiv energi. Sånn at jeg er klar til å takle både kaldt vær og en ønsket, men nokså slitsom logistikk med sjonglering av julegavehandel, julefester og klasseavslutninger.

I år hadde jeg hånden klar på håndbrekket. Jeg ventet med å legge fram kjolen til julebordet. Og jeg utsatte kakebakingen til klasseavslutningene. Nå har det meste blitt avlyst, både det som gir glede og det som kan være litt masete. Til og med det planlagte Solamøtet 10. januar er avlyst.

Så nå sitter vi her, fortsatt i verdens kanskje beste samfunn, men uten toppene. Alt er litt flatere. Livet er blitt som en fotballkamp med VAR-dømming.

Og det er da jeg synes det er verdt å sende en tanke til bedriftene våre. For dem handler det ikke om hverdagens kjas og mas, men om jobbskaping eller permittering, inntekter eller utgifter – og noen ganger rett og slett om levebrødet deres er liv laga eller ei.

Vi i NHO løfter ofte fram utfordringene til bedriftene. Vi vil vise politikerne hvordan de forskjellige korona-ordningene rammer. Og hvordan livet med uforutsigbarheten leves. Derfor leser vi ofte om et næringsliv som snakker om problemer eller «klager litt på dommeren».

Jakter på mål uansett

Idet vi går inn i et nytt år med nye muligheter, vil jeg bruke anledningen til å justere inntrykket noe. Siden mars 2020 har jeg nemlig snakket med hundrevis av optimistiske bedriftsledere. Sånne som krummer nakken, selv om det blåser. Sånne som spurter, selv når målene annulleres. Og sånne som hele tiden omstiller seg og jakter nye muligheter til å score mål.

Heldigvis, for oss alle sammen, er det denne omstillingsevnen som gjør at vi fortsatt vil leve gode liv, ha et bærekraftig næringsliv og jobber der vi bor. Godt nyttår, selv med VAR!