Vi går i svart

DEBATT: Fordi vi mister kontrollen over egen virksomhet igjen. Fordi vi ikke vet om det holder. Har vi en bedrift? Har vi ansatte? Vi vet ikke. Men vi vet vi er vanlige folk.

«Vi er prisgitt regjeringen, som ikke holder det de lover, foreløpig», skriver Hanne N. Berentzen.

Debattinnlegg

Hanne N. Berentzen Eier og grûnder av Ostehuset og styremedlem i NHO Reiseliv og styreleder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vi føler oss maktesløse, ydmyket og uten sikkerhetsnett. De fleste som driver spisesteder og utesteder jobber for å skape gode arbeidsplasser som er trygge og forutsigbare. Nå er rammebetingelsene igjen endret, og den sesongen som skulle løfte oss, er borte. Teppet er dratt ut under beina våre, og vi står her igjen – uten å vite om vi klarer oss.

De fleste av oss er små bedrifter med aktive eiere som ikke tar utbytter og putter penger i lommen.

Vanlige folk

Hvorfor er det vår bransje, gjestfrihetsbransjen som skal bære den tyngste byrden nå? Hvordan kan regjeringen stenge oss ned uten å stå klar med tiltak? Vi som gang på gang i to år har måtte bære ansvaret for pandemien sin uforutsigbarhet. Vi krever lønnskompensasjon for våre folk, det forventer vi av en regjering som snakker om vanlige folk – vi er vanlige folk. Det er vanlige folk på golvet i mitt Ostehus, på restauranter, barer og hoteller og i det ganske land.

Les også For lite, for seint og for kjipt

Statsministeren har lovet at disse skal få oppmerksomhet, og vi forventer at de tar det på alvor. Nå er jeg ikke lenger leder i eget hus, sammen med alle andre som eier og drive et sted som har gjester. Vi er prisgitt regjeringen, som ikke holder det de lover, foreløpig.

Jeg kjenner på et sinne på vegne av alle de som trodde at de skulle få hjelp av en ny regjering. De av mine ansatte som har lån, barnehage, og ikke minst strøm de må betale. Nå er usikkerheten tilbake, inn mot jul skal de ha det hengende over seg.

Og jeg som eier og leder, jeg lover og «lyger» som før, fordi jeg stoler på politikerne står ved sitt ord om at de skal sikre lønnskompensasjon. Pandemiens konsekvenser er svært uheldig for hele bransjen. Det overskuddet som mange har fått til i år, er ikke stort, men det er utrolig mye hardt arbeid som ligger bak.

Ansatte og medarbeidere i hotell og restaurantbransjen går ikke i tog for bedre lønn. For gjør de det vet de at etterpå er arbeidsplassene borte.

De fleste av oss er små bedrifter med aktive eiere som ikke tar utbytter og putter penger i lommen. Er det overskudd, går det rett tilbake til drift og utvikling.

Må ta ansvaret

Dette er hverdagen vår kjære politikere. Dere har kanskje ikke vært på arbeidsmarkedet på en stund. Jeg lurer på om dere skjønner hva det vil si å drive en sunn virksomhet med sunne glade arbeidstakere.

Stopper dere driften vår, griper dere inn, må dere også ta ansvaret som følger med.

Les også Forventer at over 400 permitteres etter skjenke­stopp